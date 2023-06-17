جدال كبير في نيجيريا..بعد توحيد سعر الصرف واعتماد عملة النيرة

نشرت المواقع المحلية في نيجيريا، إنهاء البنك المركزي تجزئة سوق الصرف الأجنبي، وسيتم تداول عملت "النيرة"،

بأسعار السوق بدلاً من ربطها بالدولار الأمريكي والعملات الأخرى.



رحب النيجيريون بقرار توحيد العملة، بعد خمسة أيام من تعليق واعتقال مدير البنك المركزي السابق غودوين إميفيلي.



أجرت الاجهزة في نيجيريا، بتطبيق أسعار الصرف اعتمادًا على القطاعات التي تتعلق بها المعاملات، تسببت هذه الإعلانات الصادرة عن البنك المركزي في تخفيض قيمة العملة بنسبة 40٪ تقريبًا من النيرة ، وقد تعافت العملة منذ ذلك الحين.

ونشرت المواقع المحلية في الدولة، أراء المحللين، من المفترض أن يؤدي توحيد سعر الصرف إلى تحفيز تدفق الأموال والمساعدة، في استقرار الأقتصاد المتضرر من التضخم المتسارع ومعدل البطالة القياسي.

قال سام تشيدوكا ، الرئيس التنفيذي لشركة كايروس كابيتال، إننا كافحنا للعثور على دولارات أمريكية لمجرد أن البنك المركزي النيجيري، يقدم فقط للمصدرين، ويستخدم لدفع الفواتير الطبية، ورحلات العمل، للتغلب على هذه المشكلة، كان عليك أن تأتي من الأسواق ، وتحتاج إلى دولارات ، وانتقل إلى في السوق ، وأثناء وجوده في الأسواق ، فإن قانون العرض والطلب هو الذي يحدد السعر "

حذر هذه الإجراءات الخبراء، من تأثيرها على أسعار المنتجات المستوردة ، مما قد يؤثر على العديد من الأشخاص في بلد يعتمد بشدة على الواردات، ومن المتوقع أيضًا أن يرتفع الدين العام بسبب بعض الاقتراض بالدولار الأمريكي، مما سيؤدي إلى زيادة نسبة إجمالي الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.