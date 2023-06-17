جزائري يتزوج من امرأتين في حفل زفاف واحد بهدف القضاء على العنوسة

بعد أشهر من إثارة الجزائري رشيد السكيكدي الجدل، والذي تزوج امرأتين بحفل زفاف واحد، أصبح قدوة لدى المجتمع الجزائري، إذ قام شاب آخر نفس سلوكه، ونظم حفل زفاف زواجه من امرأتين.

شاب جزائري يتزوج سيدتين والرواد في حالة انقسام:

أثار شاب جزائري لقب بعريس عنابة جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد زواجه من سيدتين في نفس الوقت، وبحسب وسائل إعلام محلية، يقيم الشاب المتزوج حديثًا من امرأتين في ولاية عنابة الجزائرية، وتزوج من اثنتين بهدف القضاء على العنوسة.

وعلى الفور، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور حفل زفاف الشاب الجزائري، على نطاق واسع خلال الساعات القليلة الماضية، وانقسم مستخدمو السوشيال ميديا حول سلوك شاب عنابة ما بين مؤيد ومعارض، بينما اكتفى البعض الآخر بالسخرية.

شاب جزائري يتزوج سيدتين

جاءت التعليقات المؤيدة لفكرة الشاب للقضاء على العنوسة: "أنتم السابقون ونحن اللاحقون.. ربي يرزقنا من الحكمة التي رزقتم بها".

وأضاف آخر: "بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم بالخير.. خير كبير الله يبارك أول مرة نكتبها بصيغة الجمع".

وتابع آخر: "الله يبارك بصحته.. ربي يهنيه معاهم الحمد لله بدأت تدخل عقلية التعدد في عقول نسائنا الحمد لله يا ربي".

شاب جزائري يتزوج سيدتين

رشيد السكيكدي يهنئ عريس عنابة:

ومن دوره حرص رشيد السكيكدي على تهنئة الشاب الجزائري، معتبرًا أن فكرته ألهمت الشباب للزواج من أكثر من زوجة.

قام رشيد بنشر مجموعة من صور حفل الزفاف عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، قائلًا: "الحمد لله الذي جعلنا قدوة حسنة.. ألف مبروك للشاب العنابي الذي تزوج اليوم من زوجتين في فندق صبري.. ربي يوفقه ويرزقه الذرية الصالحة ويسهل لكل الشباب والشابات الزواج ويوفق المتزوجين الحفاظ والاهتمام بالزوجة الواحدة.. وألف مبروك وتحية لكل معدد كذلك".

تابع كلامه في المنشور الذي نشره عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "وماكلاه التعليقات السلبية لي قادر على التعدد مرحبًا ولي عندو زوجة واحدة يتهلا فيها.. ولي عندها زوجها تتهلا فيه قد تكون زوجة واحدة وهى بمقدار ألف زوجة.. فاشكروا النعم ولا تحسدوا الغير وباركوا لهم وربي يهنينا أجمعين أحبتي في الله".