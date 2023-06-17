Project Tailwind.. كيف تعمل أداة تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي

في I / O 2023 ، عرضت Google عددًا من أدوات الذكاء الاصطناعي (AI) التي تعمل عليها. أحدها كان Project Tailwind - دفتر ملاحظات يعمل بالذكاء الاصطناعي يهدف إلى جعل تدوين الملاحظات أكثر ذكاءً للمستهلكين. وفقًا للشركة ، سيمكن Project Tailwind المستخدمين من تدوين ملاحظات المستخدم ذات الشكل الحر وتنظيمها وتلخيصها تلقائيًا باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

التوفر

أعلنت Google الآن أنها ستفتح قريبًا الوصول المبكر للمستخدمين المدرجين في قائمة الانتظار في الولايات المتحدة وسيحصل المشروع على اسم جديد. تمامًا مثل أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى من Google ، يعد Tailwind مشروعًا تجريبيًا.

جمهور مشروع Tailwind

وفقًا لـ Google ، تستهدف أداة الذكاء الاصطناعي طلاب الجامعات والكتاب والباحثين والمحللين والمحامين الذين يراجعون القضية.

كيف يعمل الذكاء الاصطناعي في تدوين الملاحظات

يتوفر مشروع Tailwind من خلال مركز Google Labs للمنتجات التجريبية. تمامًا مثل الموجة الجديدة من نماذج الذكاء الاصطناعي من Google ، يعتمد Project Tailwind أيضًا على نموذج اللغة الكبيرة PaLM 2 (LLM). ستسمح الأداة للمستخدمين باختيار الملفات من Google Drive ، وإنشاء نموذج AI خاص.

يتمثل الاختلاف بين نماذج الذكاء الاصطناعي الأخرى و Project Tailwind في أنه سيتم تدريبه على البيانات الشخصية الخاصة بالمستخدمين التي يتم تغذيتها إلى النموذج بواسطة المستخدم. ستنشئ الأداة أيضًا واجهة مخصصة لمساعدة المستخدمين على تحليل الملاحظات والمستندات.

على سبيل المثال ، إذا كنت أستاذًا مكلفًا بإنشاء دليل دراسة للطلاب في إحدى الجامعات من كتاب معين عن علم الفلك. في العالم الحقيقي ، سوف يستغرق الأمر بعض الوقت لقراءة الكتاب بأكمله. ولكن باستخدام Project Tailwind ، يمكنك الوصول إلى نسخة إلكترونية من Google Drive واطلب من أداة الذكاء الاصطناعي إنشاء دليل دراسة يبرز المفاهيم الأساسية.

وفقًا لـ Google ، يمكن للأداة أيضًا اقتراح أسئلة أو إنشاء اختبار لفهم القراءة. علاوة على ذلك ، يمكنه الإجابة على أسئلة اللغة الطبيعية حول الملاحظات والاستشهاد بجميع المصادر من داخل الكتاب.

تابع Gadgets Now على Facebook و Twitter. للحصول على آخر الأخبار والأخبار التقنية وعناوين الأخبار العاجلة والتحديثات الحية ، يرجى الرجوع إلى Gadgetsnow.com