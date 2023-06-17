Samsung تطرح أول إصدار تجريبي من Android 14 قريبًا

قدمت Google أحدث إصدار من نظام التشغيل Android - Android 14 في مؤتمرها السنوي للمطورين Google I / O الشهر الماضي. بدأ عملاق التكنولوجيا بالفعل في طرح تحديثات الإصدار التجريبي من Android 14 لهواتف Pixel الذكية. يبدو الآن أن Samsung تستعد أيضًا لطرح تحديث الإصدار التجريبي من Android 14 لهواتفها الذكية.

وفقًا لتقرير صادر عن Sammobile ، قد تبدأ Samsung برنامجها التجريبي الخاص بها لنظام التشغيل One UI 6.0 الذي يعمل بنظام Android 14 بحلول نهاية شهر يوليو. يضيف التقرير أن Samsung قد تبدأ في طرح تحديث تجريبي One UI 6.0 لسلسلة Galaxy S23 في الأسبوع الثالث من يوليو. بعد ذلك ، ستبدأ الشركة قريبًا في طرح تحديثات تجريبية للهواتف الذكية الأخرى أيضًا.

يضيف التقرير أيضًا أن صانع الهواتف الذكية قد بدأ أيضًا العمل الأساسي للبرنامج التجريبي. تقوم الشركة بالفعل بتحديث التطبيقات بدعم One UI 6.0. لم تكشف الشركة بعد عن أي تفاصيل حول One UI 6.0 ومن المتوقع الكشف عن تفاصيل حول نظام التشغيل في الأسابيع المقبلة.

سيعقد حدث Samsung Galaxy Unpacked الشهر المقبل

تستعد شركة Samsung للكشف عن مجموعتها القادمة من الهواتف الذكية القابلة للطي. كشفت الشركة رسميًا عن بعض التفاصيل المتعلقة بحدث Galaxy Unpacked المرتقب بشدة ، حيث سيتم تقديم هذه الأجهزة الجديدة القابلة للطي. ومن المقرر عقده في كوريا الجنوبية في يوليو ، وسيعقد الحدث في COEX في Samseong-dong ، Gangnam. سينصب تركيز سامسونج الأساسي في هذا الحدث على إطلاق الهواتف الذكية القابلة للطي Galaxy Z Flip 5 و Galaxy Z Fold 5. بالإضافة إلى ذلك ، من المتوقع أن تعرض الشركة سلسلتي Galaxy Watch 6 و Galaxy Tab S9 خلال الحدث.