رئيس بيت العائلة المصرية ببرلين: المشجع الزملكاوي مكروه بيننا وغير وطني

أكد علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية ببرلين، عدم وجود رابطة للزمالك في المانيا كما أدعى مشجع الزمالك في مطار المغرب، ولكن توجد جالية محترمة تحب مصر والانتماء للعبة والرياضة المصرية، مؤكدا أن ما حدث من مشجع الزمالك إساءة لسمعة مصر.

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وأضاف ثابت، خلال لقاء عبر زووم ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن مشجع الزمالك لا يمثل المصريين في الخارج وهو يقيم في فرانكفورد ومكروه من الجالية المصرية وغير وطني، قائلا: "احنا كمصريين عارفين مين مع الدولة ومين ضد الدولة المصرية وهو من العناصر اللي ضد الدولة المصرية".

رئيس بيت العائلة المصرية ببرلين: المشجع الزملكاوي مكروه بيننا

وتابع: "ما قاله مشجع الزمالك من حصوله على دكتوراه في العلوم السياسية غير صحيح وهو ليس دكتور ولا حاجة وهو كان بيرقص في فرقة رضا ثم اشتغل في بيع بدل الرقص وهذا لا يعيب ولكن ما يعيب اخفاء حقيقته".