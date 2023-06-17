هالاند يسجل رقما تاريخيا رغم خسارة النرويج ضد اسكتلندا في تصفيات اليورو

سجل إيرلينج هالاند، مهاجم منتخب النرويج، رقما تاريخيا رغم خسارة منتخب بلاده أمام اسكتلندا، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

ونجح هالاند في معادلة رقم لويجي ريفا أسطورة الكرة الإيطالية حيث أصبح هالاند أول لاعب أوروبي يسجل 22 هدفًا في أول 24 مباراة له منذ لويجي ريفا مع إيطاليا في أكتوبر 1970 (22 هدفًا أيضا).

وسجل هالاند هدفه في مباراة النرويج واسكتلندا في الدقيقة 61 من ضربة جزاء، لكن فرحة هالاند لم تكتمل، حيث سجل منتخب إسكتلندا هدفين في الدقيقتين 87 و89، ليفوز على النرويج بنتيجة 2-1.

وعلى مستوى مانشستر سيتي نجح هالاند في إنهاء الموسم الماضي بتسجيل 52 هدفاً خلال مشاركته فى 53 مباراة مع مانشستر سيتى بمختلف المسابقات هذا الموسم، منهم 36 هدفا قادته نحو التتويج بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستطاع هالاند في قيادة مانشستر سيتي للتتويج بالثلاثية التاريخية للمرة الأولى في تاريخه، تحت قيادة مدربه الإسبانى بيب جوارديولا في الموسم الكروى الحالي 2022-2023.

وحصل هالاند على جائزة الحذاء الذهبى لأفضل هدافي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، برصيد 12 هدفًا وبفارق 4 أهداف عن النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، الذى حصل على المركز الثانى.