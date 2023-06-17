السبت 17 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

أكبر معمرة على وجه الأرض تحتفل بعيد ميلادها الـ123

أمانتينا دوس سانتوس
أمانتينا دوس سانتوس دوفرجيم

احتفلت البرازيلية أمانتينا دوس سانتوس دوفرجيم، صاحبة الـ 123 عامًا، بعيد ميلادها، ويُرجح أنها أكبر معمرة في العالم، حسبما أوضح مسؤولون في ولاية بارانا البرازيلية. 

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ولدت دوفرجيم ولدت فى يونيو 1900، ليؤول إليها لقب أكبر معمرة فى العالم على قيد الحياة، وفقا لما أعلنته صحيفة “ديلى ميل” البريطانية.

أكبر معمرة على وجه الأرض

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رحيل أكبر معمرة جزائرية عن عمر 121 عامًا

ولم تسجل موسوعة “جينيس” للأرقام القياسية بـ”دوفرجيم” كأكبر معمرة على وجه الأرض، لتأخير فى تسجيل شهادة ميلادها، لكن 4 أشخاص تخطت أعمارهم 70 عامًا أفادوا لاحقا بعمرها الحقيقى.

ويذهب الرقم القياسى الرسمى الحالى لأكبر معمرة فى العالم إلى الأمريكية ذات الأصول الإسبانية برانياس موريرا، والتى احتفلت فى 4 مارس الماضى بعيد ميلادها الـ116.

وفى أبريل 2022، توفيت صاحبة الرقم القياسى من موسوعة “جينيس” لأكبر معمرة فى العالم عن 119 عامًا

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رحيل أكبر معمرة جزائرية عن عمر 121 عامًا

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