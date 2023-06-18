حادث تصادم ينهي حياة شخص بالشرقية

لقي شخص مصرعه إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وأخري ربع نقل لطريق 36 الحربي أمام مزرعه بلحة بعد مفارق ابو نصار إتجاة التل الكبير بالشرقية وتم نقل الجثة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة بمستشفي الصالحية وتحرير محضر بالواقعة.

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فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي الصالحية بإستقبال "محمد ع ص" 35 سنة مقيم الخطارة الصغري "جثة هامدة" وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وبالإنتقال والفحص تبين مصرعه إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وأخري ربع نقل لطريق 36 الحربي أمام مزرعه بلحة بعد مفارق ابو نصار إتجاة التل الكبير وتم نقل الجثة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة بمستشفي الصالحية وتحرير محضر بالواقعة.

وفى سياق متصل فقد لقى عامل مصرعه فيما أصيب آخر بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة أمام قرية الصديق يوسف بمركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى مستشفى اليوم الواحد في وادي النطرون تحت تصرف النيابة والمصاب إلى ذات المستشفى لعمل الإسعافات الأولية وحرر المحضر اللازم.

حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية تلقى مدير أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة أمام قرية الصديق يوسف بنطاق دائرة شرطة المركز مما أسفر عن مصرع عامل وإصابة آخر وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.

تحديد هوية الضحايا وأسفر الحادث عن مصرع عامل يدعى «عادل س. ع»، 55 سنة، مقيم السنطة في الغربية، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى اليوم الواحد في وادي النطرون العام تحت تصرف النيابة العامة، فيما أصيب « باسم س. م »، 42 سنة بكدمات وسحجات بالجسم متفرقه بالجسم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.

كما أوصت الإدارة العامة للمرور، باتباع العديد من طرق الوقاية لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين على الطرق خاصة أثناء سفرهم بالمحاور الرابطة بين المحافظات.

وشملت قائمة الوصايا ما يلى:

الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.