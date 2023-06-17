السبت 17 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

طقس حار حتى نهاية الأسبوع.. أمطار يومي الأثنين والثلاثاء

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة بداية من غدًا الأحد وحتى الجمعة 23 يونيو، مشددة على أنه من المتوقع أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ويكون مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

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وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه سيكون غدًا طقس معتدل الحرارة ليلًا على كافة الأنحاء، بالإضافة إلى فرض تكوين الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق العامة. 

وخلال الأسبوع الجاري وبداية من غدًا الأحد وحتى الجمعة نهاية الأسبوع، سيكون هناك شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة، كما أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

 

وتنشط الرياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، ويكون هناك فرص لهطول الأمطار يومي الأثنين 19 يونيو والثلاثاء 20 يونيو، وتكون الأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

 

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن ما يتخلل فصل الصيف امتداد مرتفع العروض الوسطى، الذي يجلب كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبى فى درجات الحرارة في بعض الأحيان.

 

وإليكم بعض النصائح التى يفضل إتباعها أثناء هذه الأجواء :-

١-الإكثار من تناول السوائل الباردة والمياه

٢-ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة.

٣-ارتداء غطاء للرأس أثناء الخروج ساعة الذروة فى درجات الحرارة.

٤-التواجد فى أماكن جيدة التهوية . 

 

ويعتبر فصل الصيف أكثر فصول العام استقرارًا في الأحوال الجوية، حيث تتأثر البلاد معظم أيام فصل الصيف بامتداد منخفض الهند الموسمي، الذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، وأيضًا ارتفاع في نسب الرطوبة، والتي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس خاصة في شهري يوليو وأغسطس.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال تصريحات تلفزيونية، صباح اليوم، إنه من المهم الأخذ بالاعتبار التعرض المباشر لأشعة الشمس فترة الظهيرة؛ لأن التعرض لآشعة الشمس يزيد الشعور بدرجات الحرارة 

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