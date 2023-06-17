النوم 7 ساعات يحميك من الموت المبكر.. دراسة توضح

اضطرابات النوم هي حالات تؤدي إلى تغييرات في طريقة نومك، ويمكن أن على صحتك العامة وسلامتك ونوعية حياتك، كما يمكن أن يؤثر الحرمان من النوم على قدرتك على القيادة بأمان ويزيد من مخاطر تعرضك لمشاكل صحية أخرى.

تتضمن بعض علامات وأعراض اضطرابات النوم النعاس المفرط أثناء النهار ، والتنفس غير المنتظم ، أو زيادة الحركة أثناء النوم، وتشمل العلامات والأعراض الأخرى دورة النوم والاستيقاظ غير المنتظمة وصعوبة النوم.

هناك العديد من أنواع اضطرابات النوم المختلفة، وغالبًا ما يتم تجميعها في فئات تشرح سبب حدوثها أو كيفية تأثيرها عليك، ويمكن أيضًا تصنيف اضطرابات النوم وفقًا للسلوكيات أو مشكلات دورات النوم والاستيقاظ الطبيعية أو مشاكل التنفس أو صعوبة النوم أو مدى شعورك بالنعاس أثناء النهار.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن فريقا من جامعة هارفارد الأمريكية تتبعوا 1750 شخصا لـ 7 سنوات لمعرفة تأثير النوم على أسباب الوفاة المبكرة لديهم.

ووجد الفريق من بين 176 شخصا توفوا خلال فترة الدراسة، أن النسبة الأكثر منهم لم تكن تحظى بالـ 7 ساعات نوم على الأقل في الليلة.

ووفقا لدراسات سابقة تسبب قلة النوم على المدى البعيد، أمراض القلب والكلى والضغط والسكري والاكتئاب أيضا.

وترجح أبحاث أن سبب قلة النوم في الأمراض، هو عدم كفاية ما دون الـ 7 ساعات على الحصول على فترة كافية من مرحلة النوم العميق ما يتسبب بالإرهاق.

وينصح خبراء بالحفاظ على مواعيد النوم والاستيقاظ ثابتة حتى أيام العطلات لضمان معدل ساعات نوم ثابت باستمرار.