كامل الوزير عن المشروعات القومية: بنشتغل بالجنيه والعائد بالدولار (فيديو)

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع بشكل دقيق جميع المشروعات التي يتم تنفيذها عن طريق وزارة النقل.

وعلق كامل الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم" مساء اليوم علي افتتاح محطة تحيا مصر، قائلا:" ربنا مبيضيعش مجهود حد، والشعب المصري صبر كثير وهيلاقي مشروعات متكاملة".

وأضاف كامل الوزير: "كل محطاتنا بنشتغل فيها بالجنيه المصري من تطوير طرق وأرصفة، وإنشاء المحطات والموانيء والترانزيت بالدولار، مؤكدا:" نستعين بالشركات المصرية وعائد المشروعات بالدولار".

وأشار إلى أن هناك تقرير دولي يفيد أن مصر تستطع تحقيق دخل من الترانزيت أعلى من دخل السياحة حال تشغيل الممرات اللوجيستية الخمسة واكتمالها.

الانتهاء من تطوير الموانىء القائمة بنهاية 2024

وأكد الفريق كامل الوزير أنه سيتم الانتهاء من تطوير الموانىء القائمة بنهاية 2024، موضحا أن محطة تحيا مصر متعددة الأغراض تم تشغيلها بشكل تجريبي منذ شهر فبراير الماضي وبلغ العائد هذه الفترة 10 مليون دولار.

وأوضح الوزير :" مصرستصبح مركزا للتجارة العالمية، متابعا:" موقع قناة السويس مميز للغاية و الرئيس السيسي أعطي توجيهات أن تصبح مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجيستيات والموقع الجغرافي هبة من الله".

أبرز المعلومات عن محطة تحيا مصر

١- المحطة تديرها شركة عالمية متخصصة في مجال الادارة والتشغيل هي CMA الفرنسية التي تملك خطوط ملاحية وهي ثاني خطوط العالم

٢- المحطة تعتبر من أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة فى مجال النقل البحري.

٢- تشتمل المحطة على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع ، وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات – بضائع عامة – سيارات) .

٣- قادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة فى نفس الوقت ، كما أن أطوال أرصفة المحطة تقدر بحوالي 2450 مترا طوليا مما يؤهل المحطة لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة حيث ان اقصى عمق يصل الى 17.50 متراً .

4- تعد أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية التي تم إنشاؤها خلف الميناء مما يساهم في رفع تصنيف ميناء الإسكندرية

5- من المنتظر ان تعمل بها أيادي عامله مصرية بنسبة تزيد عن 95% و الذى بدورة يوفر حوالى 1500 وظيفة عمل مباشرة و 2000 فرصة عمل غير مباشرة.

6- الهدف من هذه المحطة ان تكون محطة ذكية خضراء تعمل بأفضل الوسائل الحديثة في شحن وتفريغ وتداول البضائع سواء حاويات او البضائع العامة

7- هذه المحطة استغرقت بنيتها التحتية عامين وبنيتها الفوقية ٦ أشهر كاملة

8- من المخطط ان يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية المحطة بعد عيد الفطر المبارك.

9- أول محطة تم بناؤها بأموال مصرية واستشاري مصري وشركات مصرية وهي مملوكه بالكامل لثلاث هيئات مصرية .

10- تم الاستعانة مع شركة عالمية متخصصة في مجال الادارة والتشغيل وهي CMA الفرنسية وتملك خطوط ملاحية وهي ثاني خطوط العالم.

11- تأتي هذه المحطة في إطار خطة ميناء الإسكندرية الكبير الذي يتكون من ميناء الإسكندرية والدخيلة وابوقير وحيث يجري إنشاء حواجز أمواج لميناء الأسكندرية الكبير باطوال 5 كم



12- موقع المحطة سابقا كان مسطح مائي حيث كان ميناء الإسكندرية مسطحه المائي أكبر من مسطحه البري ومن هنا جاء إنشاء هذه المحطة .



13- يوجد على هذه المحطة حاويات بها فواكه سيتم تصديرها الى اوربا وهو ما يساهم في زيادة العملة الصعبة والدخل القومي.