عصام زيد: السينما الفلسطينية تتناول القضايا الاجتماعية والسياسية المهمة للشعب

قال الفنان الفلسطيني عصام وائل زيد، إن الفن الفلسطيني شهد تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث تعدّ الفنون البصرية والمسرحية والسينمائية والأدبية والموسيقية جزءاً من التراث الثقافي الفلسطيني وتعبر عن هوية الشعب الفلسطيني وتجاربه اليومية ومعاناته.

وأوضح عصام زيد، أن فلسطين تشهد نشاطاً فنياً كبيراً في مجال الفنون البصرية، حيث تعدّ المدن الفلسطينية مثل رام الله ونابلس وبيت لحم مراكز فنية رئيسية تضم العديد من المعارض الفنية والمتاحف الفنية الحديثة والتقليدية.

كما توجد في فلسطين العديد من المراكز الفنية والمعاهد والجمعيات الفنية التي تدعم وتشجع الفنانين المحليين.

وفي مجال السينما، أكد زيد، أن الفيلم الفلسطيني يشهد تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، حيث حصدت الأفلام الفلسطينية العديد من الجوائز الدولية وتم عرضها في مهرجانات سينمائية عالمية.

ونوه الفنان الفلسطيني، بأن السينما الفلسطينية تتميز بتناولها للمواضيع الاجتماعية والسياسية المهمة التي تعيشها الشعب الفلسطيني.

وفي مجال المسرح، يعدّ المسرح الفلسطيني جزءاً هاماً من الحركة الثقافية والفنية في فلسطين، حيث يقدم المسرح الفلسطيني عروضاً تعبر عن معاناة الشعب الفلسطيني وتسلط الضوء على قضاياه وهويته وتراثه، وفقا للفنان عصام زيد.

واختتم عصام زيد، حديثه، بالتأكيد على أنه يمكن القول أن الفن في فلسطين يعمل على الحفاظ على التراث الثقافي والتعبير عن الهوية الفلسطينية وتجارب الشعب الفلسطيني، ويعدّ محرّكاً للتغيير والتعبير عن المعاناة والصمود في وجه الاحتلال والظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.