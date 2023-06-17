عاجل
آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو تنديدًا بالتعديلات القضائية
السبت 17 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ميديا

سقوط طائرة سوخوي 25 شمال الخرطوم

طائرة سوخوي 25
طائرة سوخوي 25

 

تشهد العاصمة السودانية الخرطوم قصف صاروخي ومدفعي مستمر، بالإضافة إلى سقوط طائرة سوخوي 25  شمال الخرطوم. 

 

يستهدف طيران الجيش السوداني ارتكازات الدعم السريع بقصف جوي عنيف بمناطق في أم درمان وشمال الخرطوم ، فضلًا عن اشتبكات عنيفة في العاصمة الخرطوم ومدينة أم درمان. 

 

في المقابل ينفذ أفراد من الدعم السريع، هجومًا عنيفًاعلى ولاية جنوب كردفان والقيام بأعمال نهب لسوق المدينة والصيدليات، إلى جانب أن هناك معارك دائرة في جنوب الخرطوم، بالإضافة إلى سقوط طائرة سوخوي تابعة لقوات الجيش السوداني نتيجة عطل فني.

ويُشار إلى أن هناك قصفًا مركّزًا من قِبل القوات المسلحة السودانية للمدينة الرياضية جنوب العاصمة الخرطوم، التي تعد منطقة مركزية للدعم السريع.

 

جاء ذلك في تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، بعنوان:" قصف صاروخي ومدفعي مستمر وسقوط طائرة سوخوي في الخرطوم". 

 

شاهد الفيديو.. 

 

مواد متعلقة

أزمة السودان في أسبوعها الثامن.. قصف ونهب في الخرطوم

الانفجارات تهز السودان.. والكلاب تنهش جثث الضحايا المتحللة بشوارع الخرطوم

معارك عنيفة جنوبي الخرطوم ومقتل مدنيين شمالي دارفور

اشتباكات السودان .. النهب مستمر والمساعدات لا تصل الخرطوم
الجريدة الورقية