تشهد العاصمة السودانية الخرطوم قصف صاروخي ومدفعي مستمر، بالإضافة إلى سقوط طائرة سوخوي 25 شمال الخرطوم.

يستهدف طيران الجيش السوداني ارتكازات الدعم السريع بقصف جوي عنيف بمناطق في أم درمان وشمال الخرطوم ، فضلًا عن اشتبكات عنيفة في العاصمة الخرطوم ومدينة أم درمان.

في المقابل ينفذ أفراد من الدعم السريع، هجومًا عنيفًاعلى ولاية جنوب كردفان والقيام بأعمال نهب لسوق المدينة والصيدليات، إلى جانب أن هناك معارك دائرة في جنوب الخرطوم، بالإضافة إلى سقوط طائرة سوخوي تابعة لقوات الجيش السوداني نتيجة عطل فني.

ويُشار إلى أن هناك قصفًا مركّزًا من قِبل القوات المسلحة السودانية للمدينة الرياضية جنوب العاصمة الخرطوم، التي تعد منطقة مركزية للدعم السريع.

جاء ذلك في تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، بعنوان:" قصف صاروخي ومدفعي مستمر وسقوط طائرة سوخوي في الخرطوم".

شاهد الفيديو..