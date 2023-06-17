الدولة لديها رؤية للمشروعات التي تنفذها لا يعلمها الشعب (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة الآن لها رؤية استباقية وتم الإعلان عن إنشاء خط سكة حديد يربط طابا بالعريش وسيكون نقطة تحول وهو محور التجارة العربي وبين مصر والأردن والعراق".

أي مشروع يتم تنفيذه في الدولة المصرية يكون للدولة رؤية لا يعلمها الشعب

وأوضح أحمد موسى خلال برنامجه “ على مسئوليتي “ المذاع على فضائية ”صدى البلد” مساء اليوم السبت أن أي مشروع يتم تنفيذه في الدولة المصرية يكون للدولة رؤية لا يعلمها الشعب.

وأضاف أحمد موسى: "في عام 1958 الرئيس الراحل عبد الناصر بعد تأميم القناة قرر توسعة قناة السويس وفكر إنشاء قناة جديدة موازية للقناة الأصلية، لكن الإنجليز وقتها مكنوش عايزين أي حاجة كويسة تحدث في مصر".

وتابع أحمد موسى :"الإنجليز لم يسمحوا لللرئيس جمال عبد الناصر بالحصول على أي قرض لتوسعة قناة السويس"، معقبا: “نفس الأمور تتكرر حاليا مع الرئيس عبدالفتاح السيسي”

ومن جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن كل المشروعات القومية التي تنفذها الدولة هدفها جودة حياة المواطن المصري.

وقال مدبولي، في كلمته خلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب المُنعقد بمحافظة الإسكندرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إن الدولة بكافة مؤسساتها تعمل نحو تحقيق هدف جودة حياة المواطن المصري، مؤكدًا أن من حق المواطن المصري أن يتمتع بمستوى معيشة أفضل وبيئة نظيفة وصحية تساعده على العمل والإنتاج.

وأشار إلى أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي على مدار يومين لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات القومية في محافظتي الإسكندرية والبحيرة تأتي ضمن العديد من الزيارات والجولات التي يقوم بها الرئيس في ربوع الوطن كله؛ لمتابعة حجم العمل والإنجاز الذي يتم على أرض مصر.

السيسي: المشروعات القومية هدفها توفير مستقبل أفضل للأجيال المقبلةالرئيس السيسيتابع صفحتنا على أخبار جوجلتابع صفحتنا على أخبار جوجلتابع صفحتنا على فيسبوكتابع صفحتنا على فيسبوكتابع صفحتنا على يوتيوبتابع صفحتنا على يوتيوب

ومن جانبه، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن كل ما يتم تنفيذه من مشروعات قومية هدفه مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.

وأضاف الرئيس السيسي، إن تطوير الموانئ يهدف لوضع البلاد على خريطة المنافسة والاستفادة من قدراتها وموقعها.

وشدد على أن تحويل الدولة إلى حال أفضل يتطلب جهدًا كبيرًا وضخ أموال كثيرة، متابعا: ""الرؤية من أجل أن تتحقق لابد أن تكون وراءها أفكار وجهود".

ولفت الرئيس إلى أن ميناء الإسكندرية استمر بدون تغيير لمدة 25 عاما.