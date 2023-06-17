أكدت نانسي عطية، الخبيرة الاقتصادية، أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين مكونات الصناعة وزيادة التصدير، لاسيما في القطاعات كثيفة العمالة، الحل الناجع طويل المدى لعجز ميزان المدفوعات وتوفير عملة صعبة لاستيراد الأساسيات وتوفير فرص عمل، لاسيما مع الزيادة السكانية.

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وأشارت عطية في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، إلى أن مصر تستهدف النهوض بالصناعة بناء على مشروعات البنية التحتية الداعمة للإنتاج والتصدير، مثل إضافة ٧٠٠٠ كم لشبكة الطرق ومضاعفة الطاقة الإنتاجية للكهرباء من ٣١ ألف ميجاوات في ٢٠١٣ إلى ٥٩ ألف ميجاوات في ٢٠١٩.

توطين مكونات الصناعة وزيادة التصدير طوق نجاه لتوفير العملة الصعبة

وثمنت الخبيرة الاقتصادية المبادرة الرئاسية "ابدأ" لتوطين ودعم الصناعة والإنجازات التي حققتها حتى الآن في صناعات الأجهزة الكهربائية والأسمدة وقطع غيار السيارات والمطاط واللدئن والجلود، مضيفة أن المبادرة تتعامل مع ملف التنمية الصناعية بشكل متكامل.

وأكدت أن مبادرة "ابدأ" تعتمد على ثلاث محاور، الأول يهتم بالشراكات الكبرى بين كبار رجال الأعمال والشركات الأجنبية، حيث تم جلب استثمارات من الصين وتايوان وكوريا الجنوبية وإيطاليا، والثاني يركز على توفير الدعم المالي والفني للمصانع - وبالذات تلك المتوقفة منذ أحداث ٢٠١١ و٢٠١٣، والثالث يسعى لربط الجامعات ومراكز البحث العلمي بالصناعة والاعتماد على البحث العلمي لحل المشاكل وزيادة الإنتاجية ودعم التنافسية .

كما نوهت على أن الحكومة تستهدف إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتنمية الصناعية تتماشى مع مختلف التحديات والظروف العالمية شديدة الصعوبة والتي شهدتها كل دول العالم ومصر من بينها، وذلك سعيا لتحقيق معدل نمو صناعي مرتفع وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي، مشيرة إلى أن الحكومة قامت بالتعاون مع البنك الدولي لإعداد هذه الاستراتيجية، للاستفادة من خبرات هذه المؤسسة الدولية .

وقالت الخبيرة الاقتصادية، إن إعداد هذه الاستراتيجية أحد مخرجات المؤتمر الاقتصادي الذي عُقد فى شهر أكتوبر نهاية العام الماضي وشهد ميلاد الرخصة الذهبية، والتي كانت ومازالت هدية الرئيس السيسي للمستثمرين ورجال الصناعة.

ولفتت إلى أنه تم التنسيق مع كافة المؤسسات المعنية داخل مصر بالصناعة لإعداد الاستراتيجية أيضا مثل اتحاد الصناعات المصرية وجمعيات المستثمرين والمجالس التصديرية؛ بهدف إخراج استراتيجية تنهض بقطاع الصناعة من ناحية ومن ناحية اخرى تحقيق حلم الدولة للوصول الى ١٠٠ مليار دولار سنويا من حجم الصادرات.

وأضافت أن الاستراتيجية تحقق العديد من الأهداف الأساسية منها تحقيق نسبة ٨% لمعدل النمو الصناعي، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي إلى ٢٠% ، والوصول إلى معدل نمو للصادرات الصناعية ما بين ١٨ إلى ٢٥% سنويا وتقليل الاستيراد من الخارج والسعي نحو توطين وتعميق الصناعة المحلية .