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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

فيتوريا: الكاف سبب عدم خوضنا مواجهة قوية وجنوب السودان فرصة لاكتشاف المواهب

فيتوريا، مدرب منتخب
فيتوريا، مدرب منتخب مصر

أكد المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، أن مواجهة جنوب السودان ستكون فرصة لاكتشاف مواهب مصرية جديدة في صفوف الفراعنة خلال الفترة المقبلة.

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وأوضح في المدرب البرتغالي في المؤتمر الصحفي الذي عقده عصر اليوم للحديث عن ودية جنوب السودان أن أنه لا يعرف المسؤول عن موعد موقعة غينيا، حيث كشف عن أن هذا الموعد حرم الفراعنة من مواجهة منافس بخصائص مختلفة.

وشدد فيتوريا على أن منتخب جنوب السودان يعد أفضل المنتخبات التي أُتيحت أمامنا خلال الفترة الحالية، بعد معسكرهم بالقاهرة.

تصريحات فيتوريا

تحدث المدرب البرتغالي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لودية جنوب السودان: "لا أعلم المسئول عن موعد مباراة غينيا بأمم إفريقيا".

وتابع:" هذا الموعد حرمنا من مواجهة منتخبات من المستوى القوي، لكننا كنا نبحث عن منافس بخصائص مختلفة".

وأضاف فيتوريا تصريحاته: "ودية جنوب السودان كانت أفضل الخيارات المتاحة أمامنا، والذي كان يعسكر بالقاهرة خلال الفترة الماضية".

وأردف المدرب البرتغالي تصريحاته: "عندما تتاح لنا فرصة مواجهة منتخب من التصنيف الأول نفعل ذلك، لكن خلال فترة التوقف الحالية اصطدمنا بموعد مباراة غينيا الرسمية".

وأكمل: "بعدما انتهينا من معسكر مارس الماضي خططنا فورا لمعسكر يونيو الحالي، لكن الاتحاد الإفريقي لم يرد علينا بشأن تحديد موعد مواجهة غينيا في وقت متأخر للغاية".

وأختتم فيتوريا تصريحاته: "هناك صعوبة في تحديد مواعيد مباريات التصفيات الأفريقية، حيث نواجه صعوبة في هذه المواعيد، على عكس ما يحدث في دول وقارات أخرى، كل شيء يكون محددا من البداية".

وكان المنتخب المصري قد نجح في الصعود بشكل رسمي لكأس الأمم الإفريقية يناير 2024، بعدما حقق فوزًا صعبًا على نظيره الغيني الأربعاء الماضي، بنتيجة 2/1، في المباراة التي جمعت المنتخبين بدولة المغرب، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقيو كوت ديفوار 2023.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة فيتوريا، قرر منح السداسي الدولي محمد صلاح، محمد الشناوي، عمر مرموش، مصطفى محمد، حمدي فتحي، محمد عبد المنعم راحة من مباراة الغد، وليغادروا معسكر الفراعنة.

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