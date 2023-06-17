وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيره الإيراني.. محادثات اتسمت بالصراحة والوضوح

أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، أنه أجرى محادثات إيجابية مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مؤكدًا على "أهمية التعاون الأمني بين البلدين، لضمان خلو المنطقة من أسلحة الدمار الشامل.

وأوضح الأمير فيصل بن فرحان، الذي يزور طهران حاليا، أنه سينقل للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لزيارة المملكة.

وقال في مؤتمر صحفي مشترك، إنه بحث مع عبد اللهيان تنفيذ الاتفاق الموقع في بكين، بشأن إعادة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران.

وأضاف وزير الخارجية السعودي: "تجمعنا مع إيران أواصر الأخوة وحسن الجوار".

ضرورة خلو المنطقة من أسلحة الدمار الشامل

وتابع: "أكدت للجانب الإيراني ضرورة أن تكون المنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، وضرورة التعاون المشترك لصالح أمن واستقرار المنطقة، والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".

وأوضح أن "المحادثات السعودية- الإيرانية اتسمت بالصراحة والوضوح".

وقال الأمير فيصل بن فرحان إن "إيران قدمت تسهيلات لعودة البعثات الدبلوماسية للعمل".

وأضاف وزير الخارجية السعودي: "نأمل أن تنعكس عودة العلاقات السعودية مع طهران على المنطقة والعالم".

ورحب الأمير فيصل بن فرحان "بقدوم الحجاج الإيرانيين لأداء المشاعر المقدسة".

ومن جهة أخرى، أعلن عبد اللهيان أنه اتفق مع الأمير فيصل بن فرحان على تعزيز التعاون في مجالات عدة.

وقال وزير الخارجية الإيراني إن البلدين يسعيان لنشر السلام والأمن بالمنطقة، ودعم العلاقات الاقتصادية.

وأضاف: "ناقشت مع وزير الخارجية السعودي الأمن الإقليمي في المنطقة".

وكان وزير الخارجية السعودي زار، اليوم السبت، العاصمة الإيرانية طهران، في زيارة تعد الأولى من نوعها منذ عدة أعوام.

وعقب وصوله، التقى وزير الخارجية السعودي بنظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان. ومن المقرر أن يجتمع في وقت لاحق بالرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي.

يذكر أنه في 10 مارس الماضي توصّلت إيران والسعودية إلى اتفاق برعاية الصين من أجل إعادة فتح سفارتيهما وتنفيذ اتفاقيات تعاون اقتصادي وأمني موقّعة منذ أكثر من 20 عاماً.

ثم أعلنت طهران لاحقا أنّها دعت العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لزيارة البلاد.

كما أشارت إلى أن الرئيس الإيراني تلقّى دعوة لزيارة الرياض.

وفي 6 يونيو أعادت طهران فتح سفارتها في المملكة بعد نحو 3 أشهر من الإعلان عن الاتفاق على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران.

وأعيد فتح مبنى سفارة طهران السابق الذي كان مغلقًا لسنوات، بعدما تمّ ترميمه بالكامل مؤخرًا، بحضور السفير الإيراني المعيّن في السعودية.

وجاءت هذه التطورات بعد أن تبادل البلدان في أبريل الماضي، زيارة لوفدين فنيين من أجل بحث مسألة إعادة فتح السفارات.



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