البحيرة تنظم ندوة حول" الإصلاح الإداري بين الواقع والمستقبل"

نظم مركز إعلام دمنهور، برئاسة أميرة الحناوي، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، ندوة توعوية موسعة حول ( الإصلاح الإداري بين الواقع والمستقبل ) وذلك بقاعة مجلس مدينه دمنهور، حاضر فيها محمد عبيد مدير التخطيط والتطوير بالمجلس الوطني للاعتماد بوزارة التجارة والصناعة .

تناولت الندوة الإصلاح الإداري في مصر والذي يمثل التحدي الحالي والضرورى لتحقيق التحول والتنمية المستدامة ومسانده جهود الدولة من أجل العمل على تعزيز الإدارة الحكومية والاستفادة من الابتكارات التكنولوجية لتحقيق الإصلاح الإداري بالإضافة إلى إشراك القطاع الخاص والمنظمات الدولية وتبادل الخبرات بهدف تحسين الأداء الحكومي والتنمية الشاملة في مصر

كما تم خلال الندوة إستعراض خطة الدولة للإصلاح الإداري والتحديات والفرص التي تواجهها والمبادرات والمشروعات التى تنفذها لتطوير الجهاز الإداري للدولة وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والتحول الرقمي.

يأتي ذلك فى إطار رؤية مصر 2030 وجهود الدولة المصرية لتطوير الجهاز الإداري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والإستقرار الاقتصادى .