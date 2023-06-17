قائمة سلاح السيف لبطولة إفريقيا بـ مصر

كشف الجهاز الفني لمنتخب مصر لسلاح السيف قائمة الفراعنة لبطولة إفريقيا، والتي تبدأ في التاسع عشر من الشهر الجاري والتي تستضيفها مصر.

وضم الجهاز الفني لمنتخب مصر لسلاح السيف كل من جمال عبداللطيف ومحمود جندية وفينسان انستيت، استعدادًا للبطولة المرتقبة، والتي يتوقع أن تكون قوية ومثيرة.

قائمة منتخب مصر لسلاح السيف

سلاح السيف رجال

تأتي قائمة منتخب مصر لسلاح السيف رجال كالتالي:

زياد السيسي ومحمد عامر وأدهم معتز ومدحت معتز".

بينما جاءت قائمة سلاح السيف سيدات كالتالي:

سلاح السيف المصري سيدات

ندى حافظ وجنى البكري وجنى مدحت ومريم الدغيدي والعنود حجازي ونجوى نوفل .

ومن المقرر أن تُقام منافسات الفردي لسلاح السيف رجال يوم الثلاثاء المقبل الموافق 20.

بينما ستقام منافسات الفردي لسلاح السيف سيدات يوم الأربعاء الموافق 21.

فيما على صعيد منافسات الفرق ستقام منافسات رجال سلاح السيف يوم 22 بينما تقام منافسات السيدات يوم 23.

ونجحت مصر في استضافة بطولة إفريقيا للمبارزة في الثلاث أسلحة للرجال والسيدات خلال الفترة من 19 حتى 23 يونيو الجاري بصالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

الجدير بالذكر أن المنتخب المصري أقام معسكر مغلق بالإسماعيلية من يوم الاثنين الماضي ويستمر حتى يوم السبت الموافق 17 يونيو ، ليختتم استعداده للبطولة.

ومن المعلوم أن نقاط البطولة داخل التصنيف الخاص بالتأهل لأولمبياد باريس 2024.