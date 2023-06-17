تعليق أول من موثّق لحظة احتضار والده.. الفيديو جاب 1.6 مليون مشاهدة

تستمر مقاطع الفيديو المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي في إثارة الجدل، والهدف منها تحقيق أكبر قدر من المشاهدات، دون النظر للمحتوى الذي يقدم، أو انتهاكه للمبادئ أو الأخلاقيات المتعارف عليها في مجتمعنا.

شاب ينشر فيديو احتضار والده حتى وصوله القبر

ووصل الأمر في الفيديو الذي تم تداوله خلال الساعات الأخيرة، إلى انتهاك حرمة الموتى، وهذا ما فعله شاب توفي والده واستغل الأمر عبر حسابه على تيك توك، من تصوير عدد من الفيديوهات والتي توثق اللحظات الأخيرة في حياة والده وهو يحتضر الموت.

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وأكد محمد علام، صاحب فيديو توثيق لحظة وفاة والده، أنه كان يمر بمرحلة صعبة جدًا، وجاء هذا تعليقًا على أسباب قيامه بتصوير فيديو لحظة احتضار والده على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح أنه إحساس اقتراب وفاة والده تمكن منه وكان يشعر والده بهذا، مشددًا على أن الأمر بدأ من خلال تصوير سيارة الإسعاف وهي تنقل والده إلى المستشفى، قبل وفاة والده بـ 11 يوم، وتم نشر هذا الفيديو لكي يقوم عدد كبير من المتابعين بالدعاء لوالده بالشفاء، كما أنه نشر الفيديو الأخير لكي يدعو له المواطنين.

وأشار إلى أنه نشر هذا الفيديو عقب وفاة والده، مشددًا على أنه نشر هذا الفيديو بعد نصائح عدد من أقاربه وأصدقاءه، كي يقوم المتابعين بالدعاء لوالده، متابعًا: "ده مش غلط والفيديو جاب 1.6 مليون مشاهدة.. مفيش فائدة مادية ولو بجنيه واحد"، وجاء ذلك خلال تصريحات تلفزيونية له اليوم السبت.

وبدأ الأمر عندما نشر الشاب المصري، عبر حسابه مقطع فيديو، يظهر فيه والده الذي تعرض لوعكة صحية شديدة، نقل على أثرها إلى المستشفى، وقال لمتابعيه "أبويا بيموت، شيروا الفيديو عشان ناس كتير تدعيلو" تفاعل متابعو الفيديو مع الشاب ودعا له عدد كبير من الناس.

وظهر الشاب، في أحد الفيديوهات يبكي، وهو يصور جثة والده في الكفن، وعلَّق، قائلًا: "أبويا مات شير الفيديو عشان الناس تدعي له بالرحمة".

هاجمه الكثيرون بسبب عدم احترامه مرض والده وحرمة الميت، ولامه الكثير على تصوير والده في مثل هذا الوضع، واتهمته باستغلاله لحصد عدد من المشاهدات.