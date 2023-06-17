10بنود يسعي الوفد الافريقي لتحقيق لانهاء الحرب الروسية الاوكرانية

عقد الوفد الوساطة الإفريقي، الذي يضم 4 رؤساء وممثلى 3 رؤساء آخرين، بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بالعاصمة كييف، لعرض مبادرة وساطته في الحرب الروسية الأوكرانية، وينتظر أن يلتقي اليوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سانت بطرسبغ.

وتسعي مبادرة الوساطة الأفريقية عن تحقيق 10 بنود بهدف إنتهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

1- تحقيق السلام عبر المفاوضات من خلال الطرق الدبلوماسية.

2- بدء مفاوضات السلام في أسرع وقت ممكن.

3- وقف تصعيد النزاع من كلا الجانبين.

4- ضمان سيادة الدول والشعوب وفق ميثاق الأمم المتحدة.

5- توفير ضمانات أمنية لجميع البلدان".

6- ضمان حركة تصدير الحبوب والأسمدة من الدولتين.

7- توفير الدعم الإنساني لمن وقعوا ضحايا الحرب.

8- تسوية موضوع تبادل أسرى الحرب وعودة الأطفال.

9- إعادة الإعمار بعد الحرب ومساعدة ضحايا الحرب.

10- توفير تفاعل أوثق مع الدول الإفريقية.

زار الوفد الافريقي، خلال زيارته عاصمة كييف، "بوتشا" ضاحيةحيث يتهم الجيش الروسي بقتل مئات المدنيين في بداية الحرب.

خلال زيارة الوفد الافريقي مدينة كييف عاصمة اوكرانيا، شنت روسيا هجومات بالصواريخ على العاصمة كييف، وصف بانه الاعنف منذ اسابيع، حسبما ذكرت المواقع العالمية.



وقال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، إن إطلاق الصواريخ لن يمنع الوفد "من المطالبة بوقف التصعيد" والدعوة "للإصغاء لكييف وموسكو".



ومن جانبه قال الرئيس الأوكراني، إن كييف "تدعو لسلام حقيقي ولانسحاب روسي حقيقي من أراضي بلاده"، مضيفا أن "أي محادثات مع روسيا الآن ستعني تجميد الحرب".





وبالمقابل أعلنت روسيا قبل زيارة الوفد الإفريقي لها انفتاحها على "بحث خيارات لتسوية الأزمة"، وقالت إن اقتراحات الوفد سيتم بحثها خلال لقاء الرئيس فلاديمير بوتين مع القادة الأفارقة اليوم السبت.



وأوضح الكرملين أن بوتين "منفتح دائما على أي اتصالات لبحث أي احتمال لمعالجة المسألة الأوكرانية"، مضيفا أن هذه الأزمة "يمكن معالجتها بطرق مختلفة".



ويضم وفد الوساطة الإفريقي 4 رؤساء هم رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، والرئيس السنغالي ماكي صال، والزامبي هاكيندي هيشيليما، والقمري غزالي عثماني الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي، فضلا عن ممثلين للكونغو برازافيل وأوغندا ومصر.