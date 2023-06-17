حلمي بكر يتصدر التريند.. عقد قرانه على طليقته سماح القرشي بعد انفصال طويل

تصدر الموسيقار الكبير حلمي بكر، التريند خلال الساعات الماضية، وذلك بعد احتفاله بعقد قرانه على زوجته السابقة سماح القرشي وأم ابنته، وذلك بحضور نجلته ريهام.

حلمي بكر يحتفل بعقد قرانه

وكان الموسيقار حلمي بكر أصيب بوعكة صحية مفاجئة منذ أشهر قليلة، ونقل على أثرها إحدى المستشفيات الشهيرة بالقاهرة.

حلمي بكر يحتفل بعقد قرانه

وأعلن خبر نقل حلمي بكر إلى المستشفي، الدكتور عاطف إمام عميد معهد الموسيقى العربية الأسبق، وذلك من خلال صورة نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والتي ظهر خلالها الموسيقار يمكث على سرير المرض.

نبذة عن الموسيقار حلمي بكر

ملحن مصري، من مواليد حي حدائق القبة بالقاهرة في 6 ديسمبر 1937 لأب يهوى الموسيقى مما أثار عليه غضب عائلته.

تخرج بكر في المعهد العالي للموسيقى العربي، وعمل كمدرس موسيقى عقب تخرجه إحدى المدارس الحكومية، وفي هذه الآونة ألتحق بالقوات المسلحة المصرية لأداء الخدمة العسكرية، وتصادف أن جاءت المطربة الراحلة (وردة) لاحياء أحدى حفلات القوات المسلحة، فاستمعت لبعض ألحانه فأعجبتها وصممت على تقديمه إلى (محمد حسن الشجاعي) مدير الإذاعة المصرية في تلك الفترة.

كانت أول أغنياته كملحن هي (كل عام وانتم بخير) للمطرب (عبداللطيف التلباني) بعد لحن بكر توالت ألحانه لكل من: (ماهر العطار، نجاة الصغيرة، محمد الحلو، على الحجار، مدحت صالح، .. وغيرهم). كما لحن بكر حوالي 48 مسرحية غنائية، من أشهرها: (سيدتي الجميلة، حواديت، موسيقى في الحي الشرقي).

نال حلمي بكر عدداً من الجوائز والتكريمات، من أهمها: أحسن ملحن عربي من رئيس الوزراء السابق (فؤاد محي الدين) عام 1975، وجائزة التفوق من وزير الإعلام السابق (صفوت الشريف).

تزوج حلمي بكرة حوالي 9 مرات، ومن أشهر زيحاته: الفنانة (سهير رمزي)، المطربة التونسية (عُليّا)، وراندا ابنة خالة الفنانة السورية (أصالة).

تحت شعار الصلح خير، اجتمع الثنائي حلمي بكر ومحمد فؤاد على شرف حفل تكريم الموسيقار محمد الموجي والذى من المقرر أن يقام بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد خلاف نشب بينهما.

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قصة خلاف حلمي بكر ومحمد فؤاد

نشب خلاف قد دب بين فؤاد وبكر على خلفية طرح الأول أغنية "الحفلة" والتي لجأ فيها إلى موسيقى المهرجانات، فهاجمه بكر فى تصريحات إعلامية رد عليها فؤاد لتشتعل أزمة بينهما سرعان ما انتهت.

في ليلة طربية من الطراز الفريد، تستقبل السعودية ليلة روائع الموجي، بحضور كوكبة ضخمة من رموز الغناء العربي.

نجوم ليلة روائع الموجي

ومن المقرر أن يقامالحفل، الليلة، على مسرح أبو بكر سالم مع كبار نجوم الطرب من مصر ولبنان والخليج وتونس، وهم "أنغام، شيرين، مي فاروق، عبادي الجوهر، ماجد المهندس، صابر الرباعي، وائل جسار، زينة عماد"، بقيادة موسيقية للمايسترو وليد فايد، وإشراف فني للموسيقار يحيى الموجي.

قنوات البث المباشر للحفل

يذاع الحفل مباشرةً على قنوات مزيكا و mbc ونجوم إف إم تي في فعاليات تقويم الرياض 2023، بدأت فعاليات تقويم الرياض بعد انتهاء فعاليات موسم الرياض الذي شهد عددًا كبيرًا من الفعاليات الغنائية والترفيهية والثقفية على مدار 90 يومًا.

حلمي بكر ومحمد فؤاد

فعاليات موسم الرياض 2022:

بدأت فعاليات موسم الرياض 3 في الــ 21 من أكتوبر، بحفل عالمي يضم عرضًا خاصًا لسيرك دو سوليه الشهير، بجانب افتتاح مناطق جديدة تحمل فعاليات فريدة من نوعها وتحدث للمرة الأولى في الموسم.

موسم الرياض 3 ومناطق جديدة لاستقبال فعالياته:

أوضح المستشار تركي آل شيخ في المؤتمر الصحفي الخاص بفعاليات موسم الرياض لعام 2022، أن الموسم الجديد يضم 15 منطقة، تتميز كل واحدة منها بطابع ترفيهي خاص، ومن أبرزها منطقة "بوليفارد وورلد" التي تضم ثقافات وأجواء دول حول العالم عدة، تتمثل في: أمريكا، وفرنسا، واليونان، والهند، والصين، وإسبانيا، واليابان، والمغرب، والمكسيك، إضافة إلى فينيسيا الإيطالية، إذ ستقدم كل هذه الدول تجاربها من خلال المطاعم والأسواق والفنون.

الدورات السابقة لموسم الرياض:

يُذكر أن الدورة الأولى من موسم الرياض انطلقت في 2019 تحت شعار "هنا الرياض.. تخيَّل"، في الـ11 من أكتوبر، واستمرت فعالياته لمدة 70 يومًا، والنسخة الثانية كانت بعنوان "تخيل أكثر"، التي بدأت في 20 أكتوبر 2021، وجاءت بأكثر من 7500 فعالية عالمية بين الحفلات الغنائية والأنشطة الترفيهية والثقافية المختلفة.