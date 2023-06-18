موعد مباراة هولندا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية

يستعد منتخب هولندا لمواجهة إيطاليا مساء الأحد في المباراة المرتقبة على ستاد دي جرولش فيست ضمن منافسات تحديد المركز الثالث من التصفيات الأوروبية .

معلق مباراة هولندا وإيطاليا

من المقرر ان تسند مهمة تعليق مباراة هولنداو إيطاليا مساء اليوم إلى المعلق الليبي محمد بركات ليكون معلقًا وواصفًا على أحداث المباراة .

تشكيل إيطاليا المتوقع لمباراة هولندا

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: دي لورينزو، تولوي، بونوتشي، أكيربي.

خط الوسط: فراتيسي، جورجينيو، باريلا.

خط الهجوم: زانيولو، إيموبيلي، سبينازولا.

تشكيل هولندا المتوقع لمباراة إيطاليا

حراسة المرمى: بيلو.

الدفاع: ناثان أكي، جيرترويدا، فيرجيل فان دايك، دينزيل دومفريس.

الوسط: فرينكي دي يونج، ماتس فيفر، كووبميينرز.

الهجوم: دونيايل مالين، كودي جاكبو، تشافي سيمونز.

فاز منتخب إسبانيا على نظيره إيطاليا بهدفين لهدف، مساء اليوم الخميس، على ملعب "دي جرولش فيسته" في مدينة أنسكيده، الهولندية ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية، للموسم الكروي الجاري 2023.

منتخب إسبانيا ضرب موعدًا ناريًا مع كرواتيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية، يوم الأحد الموافق 18 يونيو ، وكذلك مباراة تحديد المركز الثالث.

منتخب إسبانيا تقدم في الدقيقة الثالثة عن طريق بريمي بينو ثم أدرك الطليان التعادل سريعًا عن طريق تشيرو إيموبيلي في الدقيقة الـ 11، ومع حلول الدقيقة الـ 88 من عمر المباراة خطف خوسيلو هدف الفوز لمنتخب إسبانيا.

ويأمل المنتخب الإيطالي إلى الحفاظ على سلسلة أرقامه القياسية في تجنب الخسارة، بعد أن حافظ على سجله من دون هزيمة في آخر 37 مباراة، وهو إنجاز لم يحققه أي فريق في التاريخ.

والتقى منتخب إسبانيا ومنتخب إيطاليا من قبل في 8 مواجهات إقصائية، إذ فاز في 6 منها، فيما فازت إسبانيا مرتين فقط، وسجلت إيطاليا 16 هدفًا مقابل 5 أهداف فقط لمنافسيها.

حجز منتخب إسبانيا بطاقة التأهل من المجموعة الثانية على حساب منتخب البرتغال الذي اكتفى بالمركز الثاني، وتواجد معه في المجموعة أيضًا منتخبي سويسرا والتشيك.

على الجانب الآخر، تأهل المنتخب الإيطالي من المجموعة الثالثة المشتعلة، إذ نافسه فيها منتخب ألمانيا الذي جاء في المركز الثالث، ومنتخب إنجلترا الذي أنهى في القاع وهبط للدوري ب.

موعد مباراة هولندا وإيطاليا في التصفيات الأوروبية

يبدأ اللقاء اليوم في تمام الساعة 4 مساء بتوقيت القاهرة ، و5 مساء بتوقيت الإمارات ، و4 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.