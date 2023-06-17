أكدت عهود وافي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، أن حياة كريمة قررت سداد القيمة الإيجارية لألف أسرة بقيمة 4 مليون جنيه بمحافظة الإسكندرية، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظة، بالإضافة إلى تقديم العديد من المساعدات للحفاظ على هذه الأسر لعدم التعرض لأزمات اقتصادية مستقبلا.

وقالت عهود وافي، إن مؤسسة حياة كريمة دفعت 4 مليون جنيه لـ1000 أسرة بالإسكندرية، ويشمل هذه المبلغ، قيمة الإيجارات، وبعض المساعدات الأخرى.

حياة كريمة تسدد القيمة الإيجارية لألف أسرة بقيمة 4 مليون جنيه

وتابعت: تقوم مؤسسة حياة كريمة بدارسة جدوى لكل أسرة بصورة منفصلة، من الـ1000 أسرة، التي تم دفع الإيجار لها، من أجل توفير فرص العمل التي تتناسب مع قدارتهم.

وأضافت عهود وافي، أن الفرص التي سيتم توفيرها للأسر، تتوافق مع قدراتهم ومهاراتهم، موضحة أن هناك خطة بديلة لذوي الاحتياجات الخاصة، أو كبار السن، لفرص العمل التي تتناسب معهم.

وعن مبادرة 600 ألف باب رزق، مشروع مختلف ويستهدف خروج 2000 شخص من دائرة الفقر، وتم البدء في محافظتين كمرحلة أولى، والعمل بعد ذلك على باقي المحافظات، وفقا لخطة يتم الإعداد لها.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد.

شاهد الفيديو..