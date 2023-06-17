عاجل
رئيس جزر القمر: الأزمة الأوكرانية تهدد العالم ونأمل بحلها سلميا أسعار الأرز تواصل الانخفاض.. الكيلو بـ25 جنيه اتحاد الجالية المصرية باليونان يكشف أسماء الضحايا في حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية
السبت 17 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ميديا

حياة كريمة تسدد القيمة الإيجارية لألف أسرة بقيمة 4 مليون جنيه

حياة كريمة
حياة كريمة

أكدت عهود وافي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، أن حياة كريمة قررت سداد القيمة الإيجارية لألف أسرة بقيمة 4 مليون جنيه بمحافظة الإسكندرية، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظة، بالإضافة إلى تقديم العديد من المساعدات للحفاظ على هذه الأسر لعدم التعرض لأزمات اقتصادية مستقبلا.

 

وقالت عهود وافي، إن مؤسسة حياة كريمة دفعت 4 مليون جنيه لـ1000 أسرة بالإسكندرية، ويشمل هذه المبلغ، قيمة الإيجارات، وبعض المساعدات الأخرى.

حياة كريمة تسدد القيمة الإيجارية لألف أسرة بقيمة 4 مليون جنيه

وتابعت: تقوم مؤسسة حياة كريمة بدارسة جدوى لكل أسرة بصورة منفصلة، من الـ1000 أسرة، التي تم دفع الإيجار لها، من أجل توفير فرص العمل التي تتناسب مع قدارتهم.

 

وأضافت عهود وافي، أن الفرص التي سيتم توفيرها للأسر، تتوافق مع قدراتهم ومهاراتهم، موضحة أن هناك خطة بديلة لذوي الاحتياجات الخاصة، أو كبار السن، لفرص العمل التي تتناسب معهم.

 

وعن مبادرة 600 ألف باب رزق، مشروع مختلف ويستهدف خروج 2000 شخص من دائرة الفقر، وتم البدء في محافظتين كمرحلة أولى، والعمل بعد ذلك على باقي المحافظات، وفقا لخطة يتم الإعداد لها. 

 

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد. 

 

شاهد الفيديو.. 

مواد متعلقة

قوافل وأنشطة حياة كريمة تصل صفط تراب 

الهجرة غير الشرعية تتحدى "حياة كريمة".. يذهبون بزوارق ويعودون في توابيت

محافظ الغربية يتفقد مشروعات حياة كريمة داخل 11 قرية

المنيا تناقش معدلات تنفيذ مشروعات "حياة كريمة"

رسائل الرئيس السيسي خلال افتتاح مشروعات حياة كريمة بالبحيرة

آمنة: حياة كريمة ترتقي بالمستوي الاقتصادي والاجتماعي للقري الاكثر إحتياجا

الجريدة الورقية