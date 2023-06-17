بيرسي تاو يباغت شباك المغرب بهدف رائع (فيديو)

تقدم منتخب جنوب أفريقيا بالهدف الأول أمام المغرب في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم السبت على ستاد سوكر سيتي ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم أفريقيا 2024.



أحرز بيرسي تاو، هدف التقدم جنوب أفريقيا في شباك المغرب في الدقيقة الخامسة من مجريات الشوط الأول بعد خطأ فادح من منير المحمدي حارس مرمى أسود الأطلس، الذي فشل في امساك الكرة التي سددها تاو من أقصى الزاوية اليمنى.

ويعتلي منتخب المغرب صدارة ترتيب المجموعة ويملك في رصيده 6 نقاط بعد مشاركته في مباراتين، فيما يأتي منتخب جنوب إفريقيا برصيد 4 نقاط بعد خوض 3 مباريات.



تشكيل جنوب إفريقيا أمام المغرب



حارس المرمى: ويليامز.

الدفاع: مورينا، مفالا، تشولو، مايلا.

خط الوسط: أوباس، موكوينا، زواني.

الهجوم: بيرسي تاو، مايمبيلا، ليباسا.



تشكيل المغرب



حارس المرمى: منير المحمدي

الدفاع: أشرف حكيمي، غانم سايس، نايف أكرد، نصير مزراوي

الوسط: يوسف مالح، عمران لوزا، حكيم زياش

الهجوم: زكرياء أبو خلال، أسامة الإدريسي، يوسف النصيري

ويخوض منتخب المغرب تحت قيادة مدربه وليد الركراكي مباراة قوية أمام نظيره منتخب جنوب أفريقيا، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، والتي يحتضنها ملعب سوكر سيتي.



المغرب وجنوب إفريقيا يتأهلان للكان 2023



ونجحا منتخبي المغرب وجنوب أفريقيا في حسم التأهل لكأس الأمم 2023، التي ستقام في كوت ديفوار مطلع العام القادم، حيث يحتل أسود الأطلسي الصدارة بست نقاط، بفارق نقطتين عن جنوب أفريقيا.

ومن المنتظر أن يبدأ لقاء المغرب أمام جنوب أفريقيا في تمام الساعة الـ 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وفي تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت المغرب.

ومن المقرر أن تُذاع المباراة ، على قناة "beIN Sports HD 4"، و"beIN Sports 1 FR"، و"beIN Sports Connect"، بشكل حصري.



