بوسي تتألق بالريش الناعم والمكياج يعكس جمال ملامحها (صور)

خضعت المطربة الشعبية بوسي لجلسة تصوير جديدة وشاركت متابعيها بصور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الإنستجرام.

وبدت بوسي بإطلالة بإطلالة أنوثية لافته، حيث ارتدت فستان طويل فضفاض، بأكمام واسعه، صمم من قماش الترتر اللامع باللون النبفسج ومزين بالريش من الأطراف.

وتزينت ببعض المجوهرات المرصعه بحبات الألماس تزيد من فخامة إطلالتها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع كحل البنفسج والأيشادو في عينيها ولون النود في الشفاه.

بوسي

بوسي (الاسم الحقيقي: ياسمين محمد شعبان)، ولدت في 1 سبتمبر 1981 مغنية شعبية وممثلة مصرية. ولدت في القاهرة، بدأت الغناء بالملاهي والمراقص الخاصة بعمر صغير، ولكنها انطلقت بقوة بعام 2012 بأغنية شعبية حملت اسم «آه يا دنيا» ولمع اسمها خلالها حتى اتجهت للتمثيل.

وانطلقت بقوه في تمثيل الأفلام وهذا ما جعلها أيضا تتجه للمسلسلات وكانت أولى تجاربها في مسلسل حالة عشق .