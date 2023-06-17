تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (71969) مخالفة مرورية متنوعة.. من بينها المخالفات التالية:

(19436) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(957) مخالفة السير بدون تراخيص.

(19) مخالفة موقف عشوائى.

(4) مخالفات شروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

السيطرة على حريق في أكتوبر

وعلى جانب آخر، تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق اشتعل بمخلفات وكميات من الأخشاب تابعة لشركة الكهرباء بمدينة 6 أكتوبر قبل امتدادها للمنشآت المجاورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق في مدينة 6 أكتوبر، تم الدفع بسيارات إطفاء لمكان البلاغ، وتبين أن الحريق اشتعل بمخلفات وكميات من الأخشاب بشركة الكهرباء ، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماده قبل امتداده للمنشآت المجاورة، دون إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وفي سياقٍ مُتصل، تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق اندلع بشقة سكنية في الهرم، وبسؤال مالك الشقة لم يشتبه في اندلاع الحريق جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا باشتعال حريق في شقة سكنية بمنطقة الطوابق في الهرم.

توجه رجال الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتمكنوا من إخماد النيران دون إصابات، وأشارت التحريات الأولية لرجال المباحث، إلى أن ماس كهربائي تسبب في اشتعال الحريق، دون شبهة جنائية، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيق.

وتكثف الإدارة العامة للحماية المدنية جهودها من أجل إخماد الحرائق التي تندلع في أنحاء الجمهورية، وذلك لإنقاذ من يتصادف وجودهم في أماكن اشتعال النيران.

وتحرص الإدارة على رفع الوعي بين المواطنين لتلافي مُسببات الحريق وهو ما يخدم في النهاية مساعي تجنب الحرائق.