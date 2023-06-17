ضبط 263 قضية مخدرات و103 قطع سلاح ناري

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال24 ساعة من ضبط(263) قضية مخدرات ، (103)قطعة سلاح ناري،وتنفيذ (60438) حكم قضائى متنوع.

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

حملات مُكثفة لضبط مخالفات القانون

فى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط (263) قضية مواد مخدرة بإجمالى (299) متهماً.

ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (119,340كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (43,500 كيلو جرام).

كمية من مخدرالهيدرو وزنت (26,125كيلو جرام).

كمية من مخدرالهيروين وزنت (16,537 كيلو جرام).

كمية من مخدرالشابو وزنت (3,055 كيلو جرام).

كمية من مخدرالإستروكس وزنت (1,250كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (1,298 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 830 جرام ).

كمية من مخدر البودر وزنت (125جرام).

عدد (1705) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء تم ضبط (103قطعة سلاح نارى بحوزة92متهم).

وذلك على النحو التالى:

(18) بندقية آلية.

(25) بندقيةخرطوش.

(3) طبنجات.

(57) فرد محلى.

(523) طلقة مختلفة الأعيرة.

(20) خزينة متنوعة.

(228) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (60438) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(196) حكم جناية.

(16887) حكم حبس جزئى.

(3363) حكم حبس مستأنف.

(31687) حكم غرامة.

(8305) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط 2 تشكيل عصابى ضما 6 متهمين إرتكبوا

(11) حادث متنوع.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (17) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (18) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة:ضبط (208) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المبلغ بسرقتها:ضبط (5) دراجات نارية مبلغ بسرقتها.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (20952) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (50) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (5) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.