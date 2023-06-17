صحة الدقهلية تناقش مدى توافر المستلزمات الطبية

عقد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اجتماعا مع الدكتورة هبة الشريف مدير الطب العلاجي بالدقهلية، والدكتور سيد فاروق مدير إدارة المستشفيات بالدقهلية، ومديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية؛ للتأكد من توافر المستلزمات الطبية بالمستشفيات.

وناقش الاجتماع المشاكل والمعوقات التي تواجه بعض المستشفيات ومدى توافر المستلزمات الطبية من عدمه، وتم بحث معوقات سير العمل، ووضع الحلول المناسبة لها.

وأكد وكيل الوزارة، ضرورة المتابعة المستمرة من الإدارات المعنية ومديري المستشفيات على المستشفيات والمخازن للتأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية ومحاسبة المقصرين.



يأتي ذلك في إطار تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بشأن التأكد من توافر المستلزمات الطبية وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بضرورة توفير خدمة طبية جيدة للمواطنين.