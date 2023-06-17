غزالي: منحة ناصر مجمع لجنسيات العالم على أرض الكنانة

قال حسن غزالي، المنسق العام لمنحة ناصر للقيادة الدولية، إن النسخة الرابعة، شهدت العديد من الجلسات الحوارية النقاشية حول مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



وأوضح أن في إطار مختلف التحديات العالمية، وعدد من ورش العمل التفاعلية التي سعت بقوة إلى وجود مبادرات وأفكار ومشروعات مشتركة بين شباب المنحة.



وأضاف غزالي، خلال كلمته في ختام النسخة الرابعة من منحة ناصر للقيادة الدولية، أن المنحة تضمنت عدد من الزيارات العامة للمؤسسات الوطنية وأبرزها؛ منطقة الأهرامات وسقارة وبانوراما حرب أكتوبر، قناة السويس وأنفاق الإسماعيلية وسيناء الجديدة، مجلسي الشيوخ والنواب، الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مشيخة الأزهر الشريف، مكتبة الإسكندرية، دار الأوبرا المصرية، المجلس الأعلى للثقافة، وأكاديمية الشرطة.



اختتمت وزارة الشباب والرياضة، منحة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر للقيادة الدولية في نسختها الرابعة، المنعقدة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، والدكتور هشام عزمى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، و سفراء دول "رواندا، أذربيجان، أوغندا، أرمينيا، الجزائر"، ومندوبي سفرات دول "زيمبابوي، زامبيا، الصومال، الكونغو، المكسيك، العراق، تايلاند، أوزبكستان، موزمبيق، تنزانيا، البحرين"، ونجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، ولفيف من رموز المجتمع، وقيادات وزارة الشباب والرياضة، والإعلاميين والصحفيين.



تهدف منحة ناصر للقيادة الدولية، إلى تعزيز دور الشباب عالمياً من خلال تقديم كافة أشكال الدعم والتدريب، وأنها تعد من أبرز المنح الدولية المقدمة من جنب الدولة المصرية، ونقل التجربة المصرية العريقة في رسوخ وبناء مؤسسات الدولة الوطنية، وخلق جيل جيل من القيادات الشبابية علي مستوي العالم ومن دول عدم الانحياز ذات الرؤية المتماشية مع شراكة الجنوب جنوب والتوعية بدور عدم الانحياز.



وأشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة تقوم بتنفيذ العديد مجموعة من الفعاليات والبرامج والأنشطة للشباب من مختلف دول العالم، وأن المنحة قد تضمنت العديد من اللقاءات الحوارية وورش العمل، بحضور بعض السادة الوزارء وكبار الشخصيات والسفراء وممثلي الوزارات بالإضافة إلي العديد من الزيارات إلي الوزرات ومؤسسات الدولة المختلفة وإلي الأماكن الأثرية والسياحية داخل مصر.



وأكد أن هذا اليوم هو يوم جني الثمار لتلك الرحلة والفعاليات الكثيرة والخبرات التي أكتسبها المشاركين خلال المنحة.



واختتمت فعاليات الحفل الختامي لمنحة ناصر للقيادة الدولية بنسختها الرابعة، بتوزيع الشهادات التقديرية وتبادل الدروع التذكارية للوفود المشاركة في المنحة حيث كرمهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، والدكتور هشام عزمى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، وسط سعادة بالغة منهم بتلك المنحة الهامة التي تعلموا منها الكثير وأكتسبوا العديد من الصداقات من متخلف أنحاء العالم، وألتقطوا العديد من الصور التذكارية ومقاطع الفيديو معربين عن سعادتهم بالتكريم وجني ثمار هذه المنحة.



وجدير بالذكر أنه قد انعقدت فعاليات منحة "ناصر للقيادة الدولية" بنسختها الرابعة التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والرعاية الصحفية والإعلامية للهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، بمشاركة عدد 150 من القيادات الشبابية ذات التخصصات التنفيذية المتنوعة والشباب الفاعلين والمؤثرين في المجتمع المدني على مستوى دول العالم.