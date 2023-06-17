ضبط 5 قضايا إتجار في حملة بدمياط

شنت أجهزة وزارة الداخلية في دمياط حملة أمنية لضبط الخارجين على القانون.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة .

فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط –فارسكور - الزرقا –كفر البطيخ)وقسم شرطة (رأس البر)..أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط عدد (5) قضايا"إتجار" فى المواد المخدرة.. بإجمالى مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9,250كيلو جرام -كمية من مخدر البانجو وزنت 12كيلو جرام - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 18كيلو جرام –كمية من مخدر الهيروين - فرد محلى - عدد من الطلقات لذات العيار) بحوزة (عدد 6متهمين " لعدد 5 منهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

الداخلية توفر كرسياً مُتحركاً لطفلة في الشرقية

وعلى جانب آخر، فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تعظيم الدور الإنسانى والمجتمعى لهيئة الشرطة مع كافة شرائح المجتمع .. وإستجابةً لإلتماس (طفلة "من ذوى الهمم"- مقيمة بدائرة مركز شرطة منيا القمح بمديرية أمن الشرقية) لتوفير كرسى متحرك لها نظراً لظروفها الصحية وعدم قدرتها على الحركة.

على الفور توجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية لمنزل الطفلة المذكور، وتم إهدائها الكرسى المتحرك.

وقد لاقت تلك اللفتة الإنسانية إستحسان المواطنين وأهلية الطفلة الذين تقدموا بالشكر والتقدير لوزارة الداخلية على الجهود المبذولة فى سرعة الإستجابة لإلتماسات المواطنين.

وفي سياق مُتصل، إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم..فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية) لقيامه بالتعاقد مع إحدى شركات تجارة الأدوية "مملوكة للدولة"والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة وإمتناعه عن سداد تلك المديونية.. الأمر الذى مكنه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، وتتمثل عناصر الذمة المالية المتحصلة من ذلك النشاطفى (شراء العقارات- تأسيس الشركات- شراء السيارات).

هذا وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (22 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.