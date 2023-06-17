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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

إنشاء مجمع مواقف سيارات الأجرة بملوى

كوبري ملوي
كوبري ملوي

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، اليوم السبت، البدء فى عمليات إنشاء مجمع مواقف سيارات الأجرة بمدينة ملوي جنوب المحافظة، لتخفيف الضغط المرورى، وتقليل الزحام عن المواقف الرئيسية بالمناطق الحيوية بالمدينة، وخصوصًا فى أوقات الذروة، ضمن خطة المحافظة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تحسينها للمساهمة في توفير حياة كريمة لهم.

 وأكد اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، أن مجمع مواقف السيارات الأجرة الجديد بالمدينة سيقام على مساحة 6200 متر، من الناحية الشرقية على ترعة الإبراهيمية أسفل كوبري السيارات العلوي، والذى سيضم جميع المواقف، مما يسهم في تخفيف الضغط على المدينة، وتسهيل حركة وانتقال المواطنين والعمل على راحتهم، وتحقيقاً للسيولة المرورية، ومنع أي سيارة أجرة من القيام بالتحميل من خارج الموقف المخصص لها.

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