خوفاً على أرواح المواطنين.. رفع الرايات الحمراء بشواطئ الإسكندرية

قررت الادارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، رفع الرايات الحمراء على بعض شواطئ القطاع الشرقى والغربى بسبب ارتفاع امواج البحر خوفا على ارواح المواطنين.

وكانت قد شهدت محافظة الإسكندرية اليوم، انكسار الموجة الحارة، حيث انخفضت درجة الحرارة إلى 27 فى العظمى و20 فى الصغرى، بعد أن سجلت بالأمس 35 فى العظمى ، أى حوالى 7 درجات انخفاض، مع نشاط فى حركة الرياح وارتفاع منسوب البحر والأمواج ، وسط استمرار التوافد من المصطافين على الشواطئ، مع صعوبة ركوب الألعاب المائية والبدلات.

ووفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية، يشهد اليوم السبت استمرار ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للحرارة على السواحل الشمالية معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وكانت قد أعلنت الإدارة المركزية للسياحة و المصايف بالإسكندرية ، رفع الرايات الحمراء على بعض شواطئ القطاع الشرقى والغربى ، حيث جاءت حالة البحر اعلي من منسوبها الطبيعي والأمواج مرتفعة لذلك تم رفع الرايات الحمراء بشواطئ الإسكندرية بالقطاعين الشرقى والغربي تنبيها الرواد بالحظر عند نزول البحر واتباع تعليمات فرق الإنقاذ، اما الشواطئ التي اكتمل بها حاجز أمواج فرفعت اليوم الراية الخضراء وهي ( إيناس حقي - إسحق حلمي - السرايا - الإسكندر) ونسب إشغال الشواطئ لم تتعدي25% انتهز الفرصة واستمتع بالطقس علي شواطئ الإسكندرية.

وشددت الادارة المركزية للسياحة و المصايف على الالتزام بتعليمات الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بعدم نزول البدلات الا بعد ارتداء "اللايف جاكت" ، مع الاهتمام بنظافة الحمامات لاستقبال الرواد .

حذر الدكتور محمد عبدالرازق، رئيس إدارة السياحة والمصايف، المواطنين من نزول البحر نهائيًا، ومنع نزول «البدلات»، نظرا لارتفاع الأمواج وما تشكله من خطورة على الأرواح.

ولفت إلى أنه جرى توجيه مستأجري شواطئ العجمي لاتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة نظرًا لارتفاع الأمواج، والتشديد على منع المواطنين من التوغل داخل مياه البحر والتواجد بالمناطق الآمنة فقط.

وأضاف عبدالرازق، أن نسب إشغال الشواطئ لم تتعد 25%، مشددًا على المصطافين بعدم دفع أي إكراميات وعدم الخروج من الشواطئ بملابس البحر والحفاظ على نظافة الشواطئ.

وتعد الرايات وسيلة تحذير للمصطافين للتعبير عن حالة البحر، إذ تعني الرايات الحمراء عدم النزول إلى البحر نهائيًا، والصفراء أن البحر متاح للنزول مع توخي الحيطة والحذر، والخضراء تعني أن البحر آمن ومتاح للنزول.