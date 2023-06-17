تحرير 35 محضرًا تموينيًا وإشغالات بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، برئاسة اللواء هاني بدوي، متابعة جهود الوحدات القروية والمحلية التابعة لها والمستمرة لأعمال النظافة العامة، ورفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية، حفاظا على المظهر الجمالي والحضاري، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، باستمرار حملات رفع كل الإشغالات، والتي تعوق حركة المواطنين، وتحقيق الانضباط لشوارع الأحياء، والتصدي لمخالفات المحلات التجارية، والمقاهي والباعة الجائلين.

ونفذت الوحدة المحلية، حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات والمخالفات بحي غرب مدينة المنيا، وتم خلالها تحرير 22 محضر إشغال و بيئة، وتم إصدار قرار إزالة لهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي سياق متصل واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة شمال المنيا، حملاتها الرقابية للتفتيش على الأسواق، ومتابعة منافذ بيع الأغذية والمحلات التجارية والمطاعم، لضبط الأسعار وإحكام الرقابة علي السلع المتداولة، والتأكد من صلاحيتها حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وقال الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة مغاغة، إن الوحدة المحلية نفذت حملة مرور على المحلات التجارية، والمطاعم ومنافذ بيع المواد الغذائية، بنطاق مجلس قروي طنبدي، وبالتنسيق مع إدارة التموين، وأسفرت الحملة عن تحرير 13محضرًا متنوعًا، ما بين عدم وجود شهادات صحية للعاملين، وعدم الإعلان عن الأسعار، مشيرًا إلى استمرار الحملات التفتيشية على الأسواق، وتكثيفها خلال الفترة المقبلة، تزامنًا مع قرب حلول عيد الأضحى.