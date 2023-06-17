عاجل
العثور على بقايا ديناصور عاش قبل 72 مليون سنة (شاهد) أسعار الذهب تنخفض 20 جنيهاً في الأسواق
السبت 17 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

مدبولى يصل "سان بطرسبرج" الروسية ضمن وفد مبادرة تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية

بوابة الوفد الإلكترونية

 وصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والسيد سامح شكرى، وزير الخارجية، ظهر اليوم، إلى مدينة "سان بطرسبرج الروسية"، وذلك ضمن وفد رؤساء المبادرة الأفريقية المشتركة للمساهمة فى تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث يترأس مدبولى وفد مصر، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

ويضم وفد المبادرة الأفريقية المشتركة رؤساء جنوب أفريقيا والسنغال وجزر القمر وزامبيا، وممثلين عن أوغندا وجمهورية الكونغو، بالإضافة إلى مصر.

ومن المقرر أن يعقد الوفد الأفريقى جلسة مباحثات اليوم مع الرئيس الروسى، فلاديمير  بوتين، لعرض عناصر المبادرة الأفريقية المشتركة لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية.

وكان الوفد قد عقد جلسة مباحثات أمس مع الرئيس الأوكراني، فولديمير زيلينسكى، أعقبها مؤتمر صحفى مشترك.

مواد متعلقة

أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه .. الريال العماني بـ80.09 جنيه

نصائح لأخذ قسط كافٍ من النوم في فصل الصيف

سبب ارتفاع درجات الحرارة في العالم (شاهد)

أسعار صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم السبت

وزير الشباب يطمئن من اللجنة الطبية المرافقة لبعثة مصر على كافة الأمور
الجريدة الورقية