صحة المنيا: فحص 7 آلاف مواطن

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، حرصه الدائم على متابعة تنفيذ المبادرات الرئاسية، والتى تعمل على خدمة الأهداف التنموية، ومنها، مبادرة 100 مليون صحة، وذلك لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان، لمختلف فئات المجتمع وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى وكبار السن، وخصوصا فى القرى الأكثر احتياجا.

وبدوره قال الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم تقديم الخدمات الطبية وفحص7 آلاف و 421 مواطنا، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية، لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة لكبار السن، والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى، مؤكداً أنه يتم تنفيذ المبادرة عن طريق 260 فريق بالوحدات الصحية والمراكز الطبية، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة.

وأوضح الدكتور محمد سمير، منسق المبادرات الرئاسية بمديرية الصحة بالمنيا، أن مبادرة 100 مليون صحة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، تستهدف جميع المواطنين فوق عمر 40 سنة، والمواطنين من عمر 18 حتى 40 سنة، ممن يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم عن المعدلات الطبيعية، للحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة.