حملات للنظافة وغرس الأشجار بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي

قامت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية بمحافظة الفيوم، بتنفيذ حملة مكبرة للنظافة العامة والتشجير ورفع الإشغالات، بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي بنطاق المركز.

جاء ذلك تحت إشراف المحاسب ياسر جمعة رئيس مركز ومدينة طامية، وبحضور المهندس محمد فتحي نائب رئيس المركز، ورؤساء الوحدات المحلية بالقرى الواقعة على الطريق الصحراوي.

يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لرؤساء المدن والمراكز بتكثيف الحملات اليومية لرفع الإشغالات والعوائق وتجميل الطريق الصحراوي ومدخل المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتمكنت حملة مكبرة تحت إشراف رئيس المركز وبحضور المهندس محمد فتحي نائب رئيس المركز ورؤساء الوحدات المحلية بقرى المركز من إزالة الإشغالات والعوائق بحرم الطريق الصحراوي، بالإضافة رفع عددا من العوائق وتراكمات الأتربة على جانبي الطريق، وأكوام الرمال الناتجة عن نشاط الرياح والتي تتسبب في إعاقة حركة السيارات.

رفع تراكمات القمامة والإشغالات بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي

وشملت الحملات رفع تراكمات القمامة والأتربة بدءا من الكيلو 72 وحتى نقطة كوم أوشيم الأمنية، بالإضافة إلى رفع المخلفات على الطرق الفرعية ومداخل القرى على الطريق وتم نقلها إلى المقالب العمومية المخصصة لها، بالإضافة إلى غرس الأشجار بالجزيرة الوسطى والحدائق بين طريقي الذهاب والعودة.

وفي الوحدة المحلية بقرية الجمهورية على طريق القاهرة الفيوم الصحراوي، قامت الأجهزة التنفيذية بتنفيذ عدة حملات للنظافة العامة ورفع المخلفات وتمهيد مدخل وشوارع القرية، بالإضافة إلى نقل المخلفات الناتجة عن أعمال الحفر إلى المقالب العمومية المخصصة لها.

ووجه رئيس مركز ومدينة طامية رؤساء الوحدات المحلية بضرورة استمرار رفع الإشغالات وحملات النظافة وتمهيد جانبي الطريق والاستجابة لأي بلاغات أو شكاوى من المواطنين حول التعديات على الطريق الصحراوي، وبحث المشاكل التي تواجههم، مؤكدا أن أجهزة المركز لن تتهاون مع المخالفين، موضحا ان الحملات التي نفذت اليوم سوف تستمر يوميا لرفع كل الإشغالات وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين بكل حزم للحفاظ على المظهر الحضاري للطريق والحفاظ على حق المواطن في السيولة المرورية دون عوائق.

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لنظافة وتجميل الطريق الصحراوي، والذي يمثل المدخل الرئيسي للمحافظة وبحيرة قارون والمناطق الأثرية والسياحية وحفاظا على المظهر الجمالي والحضاري للطريق.