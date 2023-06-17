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السبت 17 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ميديا

سبب ارتفاع درجات الحرارة في العالم (شاهد)

ارتفاع درجات الحرارة
ارتفاع درجات الحرارة

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، أبرز الظواهر الجوية المتوقع حدوثها خلال الأيام المقبلة.

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وقال إننا على حدوث ظاهرة النينو، لافتا إلى أن النينا والنينو ظاهرتان يتبادلون على مدار العام ويتحكمان في مناخ العالم.

وأوضح شاهين الفارق بين النينا والنينو، مؤكدا أن الأولى يترتب عليها حدوث انخفاض في درجات الحرارة وهو ما شهدناه خلال الـ 3 سنوات الماضية، بينما النينو يترتب عليها ارتفاع في درجات الحرارة في المحيط الهادي، مشيرا  أن الارتفاع الذي نشهده هذا العام في درجات الحرارة؛ لكون ظاهرة النينو بدأت تظهر.

أسباب ارتفاع درجات الحرارة 

واستطرد شاهين خلال لقائه ببرنامج "صباحك مصري"، المذاع عبر فضائية “mbc  مصر”، اليوم السبت، أن ارتفاع درجات الحرارة في المحيط الهادي يترتب عليه فيضانات في بعض الدول وجفاف في بعض الدول الأخرى، ومن أكثر الدول التي تتأثر بذلك خلال السنوات المقبلة أمريكا الجنوبية وأستراليا كما أن إندونيسيا سوف تشهد أزمة في زراعة الأرز لكونها تتعرض لجفاف شديد.

 

الأرصاد تحذر المواطنين من التعرض المباشر لآشعة الشمس

وفي سياق آخر قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال تصريحات تلفزيونية، صباح اليوم، إنه من المهم الأخذ بالاعتبار التعرض المباشر لأشعة الشمس فترة الظهيرة؛ لأن التعرض لآشعة الشمس يزيد الشعور بدرجات الحرارة ووجود نسب رطوبة بالطقس يجعلنا نشعر بأن درجات الحرارة مرتفعة، ولابد من الحذر من التعرض لآشعة الشمس المباشرة، ومن الغد نبدأ التأثر بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من جنوب أوروبا، مرورا بالبحر المتوسط وتعود درجات الحرارة مرة أخرى لمعدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام، وهو مستمر معنا من يوم الأحد وحتى نهاية الأسبوع.

 

وأشارت إلى  أن متوسط درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى يكون 34 درجة مئوية، و32 درجة مئوية فترة النهار وفترات الليل تكون الأجواء بها معتدلة، موضحة أنه لا يوجد أي تقلبات جوية متوقعة بشكل كبير الفترة المقبلة حتى نهاية الأسبوع، ولكن سيكون هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق الساحلية ولكنها تشعرنا بانتعاش الطقس.

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