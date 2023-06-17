جدول منافسات بطولة العالم للناشئين والماسترز للسباحة بالزعانف في القاهرة

تتواصل استعدادات الاتحاد المصري للغوص و الإنقاذ برئاسة سامح الشاذلي لاستضافة بطولة العالم للسباحة بالزعانف للناشئين في النسخة الثامنة عشر والمقررة خلال الفترة من 19 إلى 24 يونيو الجاري في حمام السباحة الأولمبي باستاد القاهرة الدولي، ويعقبها بطولة العالم للماسترز يومي 25 و 26 من نفس الشهر.

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وفيما يلي جدول منافسات بطولة العالم للناشئين:

الثلاثاء 20 يونيو

التدريبات و الاجتماع الفني و حفل الافتتاح

الأربعاء 21 يونيو

اليوم الأول من المنافسات : 100 م مونو أولاد و بنات ، 100 م زعانف مزدوجة أولاد و بنات

و400 م مونو أولاد وبنات ، و 4*50 م مونو تتابع مختلط .

الخميس 22 يونيو

اليوم الثاني: 100 م غوص أولاد و بنات ، 200 م مونو أولاد و بنات ، 1500 م مونو أولاد و بنات ، تتابع مختلط 4*100 م زعانف مزدوجة.

الجمعة 23 يونيو

اليوم الثالث: 50 م مونو أولاد و بنات ، 50 م زعانف مزدوجة أولاد و بنات، 400 م غوص اولاد و بنات ، 400 م زعانف مزدوجة أولاد و بنات ، 4*200 م مونو أولاد و بنات.

السبت 24 يونيو

اليوم الختامي : 50 م تحت الماء أولاد بنات، 800 م مونو أولاد و بنات ، 4*100 م مونو أولاد و بنات.

الأحد 25 يونيو

مغادرة الفرق

يذكر أن التصفيات تقام في الفترة الصباحية ، بينما تقام النهائيات و توزيع الميداليات في الفترة المسائية.

بينما سيكون جدول منافسات بطولة العالم للماسترز كالتالي :

الأحد 25 يونيو

الفترة الصباحية

50 م مونو سيدات و رجال

400 م مونو سيدات ورجال

100 م زعانف مزدوجة رجال و سيدات

الفترة المسائية

800 م مونو رجال و سيدات

50 م زعانف مزدوجة سيدات ورجال

4*100 تتابع مونو رجال و سيدات

الاثنين 26 يونيو

الفترة الصباحية

50 م تحت الماء رجال و سيدات

400 م زعانف مزدوجة رجال و سيدات

200 م مونو رجال و سيدات

4*50 م زعانف مزدوجة مختلط

الفترة المسائية

100 م مونو رجال و سيدات

200 م زعانف مزدوجة رجال و سيدات

4*100 م تتابع مختلط بزعانف مختلفة

36 دولة تؤكد مشاركتها ببطولة العالم للناشئين والماسترز للسباحة بالزعانف بالقاهرة

وكان الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ برئاسة سامح الشاذلي، قد أعلن عن قائمة الدول المشاركة في النسخة الـ 18 من بطولة العالم للناشئين للسباحة بالزعانف المقامة خلال الفترة من 19 إلى 24 يونيو الجاري و بطولة الماسترز التي تقام يومي 25 و 26 من الشهر ذاته على حمام السباحة الأولمبي باستاد القاهرة الدولي.

ويشارك في بطولة الناشئين كلًا من: إيطاليا، سلوفاكيا، اليونان، المجر، كوريا الجنوبية، ألمانيا، بلجيكا، فنلندا، إسبانيا، كرواتيا، كازاخستان، إستونيا، فرنسا، الأردن، المغرب، الجزائر، الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الدولي للغوص، اليابان، كولومبيا، التشيك، النمسا، الاكوادور، الكويت، تونس، بولندا، تركيا، ماليزيا ومصر الدولة المنظمة، بينما لا يزال من المحتمل مشاركة كل من: تايلاند، تايوان، الصين.

بينما يشارك في بطولة الماسترز كلًا من:

ألمانيا، أستراليا، المجر، بولندا، فرنسا، كرواتيا، إسبانيا، إيطاليا، اليابان، كولومبيا، تونس، سلوفينيا، الاتحاد الدولي للغوص، إستونيا، الأرجنتين، الولايات المتحدة الأمريكية، الكويت، ماليزيا، سوريا، الهند، تركيا اوكرانيا، بينما لا تزال مشاركة منغوليا محتملة.

واستطاعت مصر الحصول على شرف تنظيم هذه النسخة من بطولة العالم باكتساح كبير بعد منافسة مع الصين وصربيا.

ويمتلك المنتخب الوطني للسباحة بالزعانف سجلًا حافلًا بالميداليات في النسخ الماضية من بطولات العالم كان آخرها الحصول على 6 ميداليات في النسخة الماضية من بطولة العالم للناشئين التي أقيمت عام 2021 في ايطاليا.

الجدير بالذكر أن مصر سبق لها استضافة بطولة العالم للناشئين عام 2019 في شرم الشيخ وحققت البطولة نجاحًا كبيرًا على صعيد التنظيم حيث أشاد جميع المشاركين بالتنظيم الرائع للبطولة.