معهد جوته بالإسكندرية يوقع إتفاقية لتنفيذ مشروع " ايكو هيروز"

وقعت مدير معهد جوته بالإسكندرية، زابينه ارينفاين، اتفاقية لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع " ايكو هيروز " لنشر الوعي البيئي بين الطلاب . وتنفذ المرحلة الثانية من مشروع " ايكو هيروز "- والذي نفذت مرحلته الاولي بدعم من السفارة الالمانية - بالتعاون مع مؤسسة بانلاستيك وبدعم من قسم المسئولية المجتمعية التابع لاحدي الشركات بالاسكندرية ويستهدف طلاب المدارس المختلفة .

جاء ذلك بحضور شركاء المشروع ومنفذيه مدير قسم اللغة بمعهد جوته " جيهان ذكي" مديرة العلاقات العامة " مريم شعلان " ومنسق مشروع ايكوهيروز و منسق برنامج المدارس شركاء المستقبل" هبه حمبوطة" و" منار رمضان" مؤسس مؤسسة بانلاستيك وكل من"ملك السماك" و "دعاء مصطفي" بالشركة الداعمة للمشروع .

ويشارك الطلاب من خلال المشروع في ورشة عمل مكثفة تتناول المبادرات البيئية وكيفية التسويق لها ووضع الخطط والميزانيات والترويج للافكار الجديدة التي تهدف الي الحفاظ علي البيئة .

وتتضمن المرحلة الثانية من المشروع التي تنفذ أنشطتها في مطلع شهر سبتمبر المقبل ورش عمل للطلاب حول الموضوعات المرتبطة بالقضايا البيئية وجولات في المدارس حول المشروعات البيئية الصغيرة .

وتجدر الإشارة إلي أن المرحلة الأولي من المشروع أستهدفت زيادة الوعي لدى طلاب مدارس من مختلف محافظات مصر عن القضايا البيئية ، والعمل لأكثر من شهرين على إيجاد حلول لها وتطبيقها .

وقام نحو 90 طالب وطالبة من خلال " أيكو هيرو " من الإسكندرية والقاهرة ودمنهور وسوهاج - مقسمون على ١١ مجموعة بالتعرف على المشكلات البيئية في ورش العمل التحضيرية وبإعداد خطط مشروعاتهم .

ونفذت رحلات استكشافية ، وزيارة مصنع البلاستيك في القاهرة ، وأنظمة الطاقة الشمسية بكلية العلوم في جامعة الإسكندرية ، وجزيرة قرمان في سوهاج في غضون أربعة أسابيع . وفي ختام المشروع عرضت مجموعات الطلاب في أفلام توثيقية قصيرة نتائج عملهم والإجراءات التي قاموا بها للحفاظ على البيئة .