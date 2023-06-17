بايدن ينهي خطابه بعبارة غير مفهومة (شاهد)

أنهى الرئيس الأمريكي جو بايدن، خطابا له بعبارة لم تتناسب نهائيا مع سياق الخطاب الذي كان يلقيه، وسط اندهاش من الحضور.

ووثق مقطع فيديو لحظة تحدث عن ضرورة تشديد الرقابة على انتشار الأسلحة الفردية بأمريكا، إذ قال في نهاية خطابه "حفظ الله الملكة".

وأكد بيان المكتب الصحفي في البيت الأبيض، أن آخر ما تحدث به بايدن هو "حفظ الله الملكة، الملك"، مشيرا إلى أن الصحفيين "ليس لديهم فكرة" حول دوافع تحدث الرئيس الأميركي بهذه العبارات.

ويتعرض الرئيس بايدن من حين لآخر لمواقف مشابهة تثير استغراب الحاضرين حول كلمات أو عبارات قد لا يكون لها علاقة مباشرة بالحدث.

واشتهر بايدن خلال إطلالاته في الأشهر الماضية بنسيان الأسماء التي يريد الحديث عنها أو في خروجه عن صلب الموضوع الذي يتكلم عنه، وذلك ما أثار انتقادات واسعة حول أهليته للترشح لرئاسة البلاد لولاية ثانية.

بايدن يوجه الدفاع الأمريكية بتزويد كندا بدعم تكنولوجي لتحديد مواقع حرائق الغابات

وفي سياق آخر، وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، وزارة الدفاع الأمريكية بتزويد كندا بدعم تكنولوجي من أجل تحديد مواقع حرائق الغابات وإخمادها بسرعة للحد من تدهور جودة الهواء في الولايات المتحدة.

وذكر البيت الأبيض - في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية - "أن الدعم الموجه لكندا يشمل إنذارات مبكرة للحرائق المشتعلة؛ بما يسمح لاحتوائها قبل أن تخرج عن السيطرة".. موضحا أن وزارة الدفاع ستتقاسم بيانات آنية تجمعها أقمار اصطناعية وأجهزة استشعار أمريكية مع كندا.

وفي المقابل، كشفت استطلاعات رأي أمريكية، عن ارتفاع شعبية الرئيس السابق الأمريكي دونالد ترامب على حساب الرئيس الحالي جو بايدن في سباق انتخابات الرئاسة 2024، رغم عشرات التهم التي يحقق معه بشأنها والتي قد تنتهي بسجنه لعشرات السنوات.

ارتفاع شعبية ترامب على حساب بايدن

وكشف استطلاع للرأي، أجراه موقع " Messenger" الأمريكي بالتعاون مع شركة "HarrisX" الأمريكية، عن أن 45% من الناخبين قالوا إنهم سيدعمون ترامب، فيما قال 43% إنهم سيدعمون جو بايدن، بينما قال 12% إنهم غير متأكدين من اختيارهم بين بايدن وترامب.

وقال موقع " Messenger" الأمريكي في تقرير له اليوم، إن الاستطلاع شمل 930 ناخبًا مسجلًا، وأجري في الفترة من 15 إلى 16 يونيو الجاري، مشيرًا إلى أن ترامب احتفظ بنسبة 86% من التأييد من الجمهوريين، بينما حصل بايدن على تأييد 82% من الديمقراطيين، كما تراجع دعم المستقلين لبايدن إلى 39%، فيما بلغ دعم ترامب وسط هذه الفئة 43%، بينما لم يقرر 18% اختيارهم.