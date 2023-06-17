وكيل الأزهر يشدد على تهيئة المناخ المناسب والمتابعة اليومية

خلال تفقده لجان الامتحانات بالإسماعيلية ..

تفقد فضيلة أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم السبت، لجان الامتحانات بمعهد آل نوح النموذجي، ومعهد عمر بن عبد العزيز النموذجي، بمحافظة الإسماعيلية، حيث أدى طلاب القسم العلمي اليوم بالشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022-2023م امتحانات مادة الأحياء

طلاب الأزهر يضربون المثل في الانضباط داخل لجان الامتحانات

قال وكيل الأزهر إن طلاب الأزهر يضربون المثل في الانضباط داخل لجان الامتحانات، في ظل ما قام به الأزهر من اجتماعات ولقاءات مع رؤساء المناطق الأزهرية ورؤساء اللجان قبل الامتحانات وإصدار تعليمات وضوابط العمل بما يضمن سلاسة وانضباط عملية الامتحانات، لافتا الى امتحان مادة الأحياء جاء اليوم مطابقًا لمواصفات الورقة الامتحانية، داعيًا المولى -عز وجل- أن يوفق كل الطلاب في امتحاناتهم.

وشدد وكيل الأزهر على ضرورة المتابعة اليومية للجان الامتحانات من قبل رؤساء المناطق للاطمئنان على سير الامتحانات، والتأكد من الالتزام بالضوابط المقررة، وتهيئة المناخ المناسب للطلاب، ونظافة اللجان وتوفير المياه للطلاب وأي مستلزمات تحتاجها اللجان لتوفير الجو الملائم للطلاب لأداء امتحاناتهم بكل يسر، مشيرًا إلى أنَّ مشيخة الأزهر تسير لجان يومية لمتابعة الامتحانات في مختلف المناطق الأزهرية، مع متابعة لحظية من غرفة عمليات الامتحانات.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي ١٤١٥٠٩ طالب وطالبة، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، ومن القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية، ويبلغ أعداد الطلاب المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية بدولة فلسطين بقسميها العلمي والأدبي ٤٣٠ طالبًا وطالبة، بينما يبلغ أعداد الطلاب المتقدمين لشهادة البعوث الإسلامية (٧٧٠) طالبًا وطالبة.

كان الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية قد أثنى على كلمة فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، عبر الفيديو كونفرانس بمجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة،د موضح أن ذكر فضيلته مصر الحبيبة إنما هو تأكيد على مكانة مصر وتاريخها المشرف الداعم للسلام وترسيخ الأخوة، فهي ملتقى الأديان التي دعت إلى المحبة والسلام والتعايش السلمي، فعلى أرض مصر تجسدت أسس المواطنة.



وبيّن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن كلمة الإمام الأكبر بمجلس الأمن تطبيق عملي للمنهج الأزهري الرصين الذى تلقته الأمة بالقبول الحسن على مر العصور، فالمنهج الأزهري رسخ لقبول الآخر والتعايش السلمي المشترك ودعى للحوار وسار على المنهج الإلهي الرباني الذي أسس قواعد الاختلاف بما يستلزمه من حقوق وواجبات دون لبس أو شك، دون النظر لجنس أو لون أو عرق أو دين.



وأكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن كلمة فضيلته كلمة صادقة مخلصة عبرت عن ما يجول في خواطر كل مسلم وعربي وكل محب للسلام، وتدعو لتعزيز الأخوة الإنسانية، كما أنها أكدت على أن الأزهر وإمامه الأكبر مهمومين بقضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية وبنشر السلام وترسيخ قيم الحوار، كما دعت إلى ترك وهدم نظريات أسست للصدام والتفرق، وشددت على أن الكل سواسية ومتساويين في الحقوق والواجبات