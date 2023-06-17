"شؤون الحرمين" تطلب من الحجاج الاهتمام بالإجراءات الاحترازية

نشرت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين تغريدة على صفحتها الرسمية على تويتر ، اليوم السبت ، بعدد من القواعد الألتزام الحجاج بارتداء الكمامة الطبية، حرصًا على سلامتهم وسلامة الآخرين، مع قرب بدء أداء شعائر الحج لهذا العام.

وأفادت التغريدة ان ، "حرصًا على سلامتكم وسلامة الآخرين نرجو منكم الالتزام بارتداء الكمامة الطبية والتقيد بتعليمات إخوانكم من منسوبي الرئاسة والجهات العاملة في الحرمين الشريفين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال".

وكانت وزارة الصحة السعودية أكدت، الجمعة، على "الالتزام بالخطوات والسلوكيات الوقائية الهامة والاحترازية كالحفاظ على النظافة الشخصية وآداب العطاس ونظافة اليدين والالتزام خصوصاً في حال الإصابة بالأمراض الفيروسية، حفاظا على المكتسبات الصحية التي مارسناها خلال جائحة كورونا" .

وفي الوقت عينه، أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بوكالة الشؤون التطويرية النسائية بالمسجد الحرام، حزمة من المبادرات لموسم الحج، التي تشتمل على 17 مبادرة.

وأوضحت مديرة إدارة المبادرات وتحقيق الرؤية نورة بنت عبدالعزيز الشبيلي أن "وكالات الشؤون التطويرية النسائية تسير بخطى ثابتة في ضوء خطط منهجية، من خلال تفعيل برامج تطويرية وأنشطة متنوعة ومبادرات مثمرة، والتي تسهم في إثراء تجربة القاصدات بمختلف فئاتهن، وبعدة لغات مختلفة خدمة لقاصدات بيت الله الحرام".

الصفحة الرسمية لرئاسة شؤون الحرمين الشريفين

تقنيات تستخدم للمرة الأولى السعودية :

الاهتزازات التحذيرية هي تقنية جديدة أدخلتها السلطات السعودية، بمناسبة موسم الحج، وتعتمد على تجهيز الطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة، لرفع مستوى السلامة على الطرق.

الاهتزازات التحذيرية، تنتج عن مطبات منخفضة عن سطح الأسفلت، بأبعاد محددة وترتيب وتكرار محدد، يتم تنفيذها على أكتاف الطرق باستخدام سيارات حديثة، مزودة بعدد من التقنيات المخصصة بإنشاء المطبات.

تقنيات للتحذير عند الانحراف عن الطريق:

التقنية الجديدة، تستخدم لتنبيه مستخدمي الطرق السريعة بإصدار أصوات معينة لمجرد خروجهم عن المسار المخصص في حال شعورهم بالنعاس، أثناء القيادة أو استعمال الهاتف أو عدم وضوح الرؤية بسبب الأحوال الجوية.

نفذت السعودية حزمة من المبادرات النوعية والتشريعات لإتاحة الفرصة لأكبر عددٍ من المسلمين، من أنحاء العالم لتأدية مناسك الحج والعمرة، لإثراء التجربة الإيمانية، وكذلك تخفيض التكلفة النهائية على الحاج والمعتمر.

فتحت المملكة العربية السعودية، المنافسة بين شركات مقدمي خدمات الحج، بهدف المساهمة في تخفيض التكلفة على الحجاج، ورفع مستوى كفاءة الخدمة المقدمة لهم وفق أعلى مستوى للجودة، وتخفيض مبلغ التأمين للمعتمرين بنسبة 63% وللحجاج بنسبة 73% مع المحافظة على استدامة الخدمات الصحية المتميزة لهم.

مبادرة طريق مكة:

تهدف المبادرة لتقليص وقت انتظار الحجاج في المطار إلى 15 دقيقة، واستفاد من هذه المبادرة 7 دول هي: باكستان، ماليزيا، إندونيسيا، المغرب، بنجلادش، تركيا، وكوت دي فوار، وتدرس المملكة توسيع نطاق هذه المبادرة لتشمل دولًا أخرى في المستقبل.

إصدار التأشيرة في أقل من يوم:

من التيسيرات للحج، إصدار التأشيرة خلال أقل من 24 ساعة، وتمديد تأشيرة العمرة من 30 يومًا إلى 90 يومًا، وإطلاق تأشيرة الترانزيت لمدة 4 أيام، وإتاحة أداء نسك العمرة للحاصلين على أنواع التأشيرات كافة، وتمكينهم من التنقل بكل أريحية داخل أرجاء المملكة للتعرف على التنوع الثقافي الفريد.

خدمات منصة نسك:

تقدم منصة نسك أكثر من 120 خدمة متنوعة بتسع لغات لتسهيل إجراءات قدوم ضيوف الرحمن لمكة المكرمة والمدينة المنورة، وإثراء التجربة الروحانية للحجاج والمعتمرين والزوار تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.