السبورة الذكية والتفاعلية وأهم مميزاتهما

لقد جاءت الفكرة الخاصة بالسبورة الذكية على وجه الخصوص بعد أن تم انتشار فيروس كورونا حيث أصبح التعليم في الوقت الحالي عن طريق المنصات التعليمية، إلى جانب التعليم عن بعد وذلك عن طريق الشبكات الخاصة بالأنترنت.

.فهي تعد من أفضل الطرق وأسهلها أيضاً في الكتابة على السبورة بطريقة إلكترونية وحديثة وذكية أيضاً، إلى جانب حداثتها وذلك عن طريق الضغط بالأصابع في حالة إذا كانت لديك الرغبة في تعديل بعض البيانات والقيام بإدخالها أيضاً، ومن ثم سوف يتم ظهورها على شاشة العرض الكبيرة، وتلك الطريقة الحديثة تم استبدالها في مكان الماوس الخاص بجهاز الكمبيوتر.

ما هي السبورة الذكية

السبورات الذكية والتي من الممكن أن يطلق عليها أسم السبورة التفاعلية ويرجع ذلك إلى سهولتها في التفاعل مع المستخدمين، حيث تعتبر هي مجرد لوحة بيضاء يتم استخدامها بأكثر من طريقة مختلفة عن غيرها من الطرق، كما أنه يتم التفاعل معها ويكون ذلك عن طريق وجود بعض من الإمكانيات والخصائص المتطورة والحديثة أيضاً والتي تعتبر أكثر سهولة في الأستخدام، وذلك يكون بدون أي مجهود.

حيث يتم الكتابة على تلك السبورة الذكية عن طريق بعض من الأقلام الرقمية، وذلك إلى جانب الممحاة الإلكترونية التي يكون هدفها هو إرجاع السبورات الذكية كما هي، بالإضافة إلى هذا هو وجود بعض من الملحقات الممتازة التي هي تأتي معها.

وحتى نستفيد من التجربة الخاصة بتلك السبورة بهذا الشكل السليم، حيث يمكن القيام بتوصيلها بجهاز الكمبيوتر أو بأي جهاز أخر يمكن أن يسمى بجهاز العرض أو البروجكتور و ذلك ليتم تحويلها إلى شاشة إلكترونية ضخمة.

تعريف خاص بالسبورة التفاعلية

السبورة التفاعلية تعتبر من أكثر الوسائل والطرق المتطورة التي يتم استخدامها في تلك العملية التعليمية، كما أنها تعتبر نوع خاص من السبورات الحساسة بشكل كبير، التي يتم التعامل معها باللمس، كما يمكن أيضاً التعامل معها بالقلم.

وتتم أيضاً الكتابة عليها بالطريقة الإلكترونية، وهذا بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من تلك السبورة التفاعلية، ومن ثم يتم عرض عليها ما يتم عرضه على الشاشة الخاصة بالكمبيوتر من تطبيقات متنوعة ومختلفة أيضاً.

بالإضافة إلى أن السبورة التفاعلية تم إعتبارها أنها من ضمن الأجهزة الخاصة بالعرض الإلكتروني، كما أنها تقوم بالعمل بواسطة القيام بتوصيلها بجهاز كمبيوتر شخصى، إلى جانب جهاز العرض الخاص بتلك البيانات، بالإضافة إلى أنها دائماً تكون مجهزة وذلك حتى يتم الاتصال بالحاسب والأجهزة الخاصة بالعرض أيضاً، وبمجرد أن يتم توصيلها تتحول بشكل تلقائي إلى شاشة كمبيوتر عملاقة وكبيرة أيضاً، بالإضافة إلى أنها تعتبر عالية الدقة والوضوح.

السبورة التفاعلية وأهم المميزات الخاصة بها

السبورة التفاعلية تعتبر من الأشياء التي تم انتشارها بشكل ملحوظ ومباشر وخاصة في وقت انتشار فيروس كورونا حيث تميزت بالكثير من المميزات الملحوظة بشكل كبير، والتي منها الأتي:

● استطاعت الكتابة عليها بشكل حديث وتكنولوجي وذلك يتم باستخدام الأحجام والألوان، ويتم ذلك من خلال استخدام أدوات خاصة بنظام الكتابة المتاحة على البرنامج الخاص بتلك السبورة، وذلك بدلاً من القيام بالكتابة عليها بالطباشير.

● تتميز السبورة التفاعلية بالقدرة على المسح إلكترونيا بكل الأحجام، و ذلك يتم عن طريق استخدام كافة الأدوات الخاصة بالمسح التي تعد متواجدة على البرنامج الخاص بالسبورة الذي يعتبر بديلاً عن المسح بكافة الوسائل القديمة.

● إمكانية القيام بطباعة كل ما هو على السبورة.

● توافر خاصية القيام بتحضير الدرس مسبقاً، ومن ثم يتم حفظه على البرنامج الخاص بالسبورة ويمكن عرضه مرة أخرى أيضاً.

في ختام المقال تناولنا الحديث عن السبورة الذكية و قمنا بتعريفها وقمنا بالتعرف أيضاً على كل ما يميز السبورة التفاعلية من مميزات.