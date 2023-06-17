مياه الشرب بسوهاج تبدأ تلقى طلبات برنامج التدريب الصيفى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج عن تلقى طلبات التقدم لبرنامج التدريب الصيفى لهذا العام فى الفترة من 15 الى 30 يونيه 2023 صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب واضاف ان التدريب يستمر فى الفترة من 1 يوليو 2023 حتى 15 اغسطس من نفس العام وانه يتم تدريب طلاب كليات العلوم والهندسة والزراعة والاداب.

واشارت المهندسة دعاء ناصر مدير الادارة العامة للتدريب، إلى أنه يتم تدريب الطلاب لتنمية مهاراتهم فى المجالات المختلفة وإعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل وانه يتم تدريب طلاب كلية العلوم بمعامل مياه الشرب للتعرف على مصادر المياه ومراحل تنقيتها وتكنولوجيا تشغيل المحطات وآليات مراقبة جودة المياه هذا بالإضافة إلى تدريب طلاب كلية الهندسة على طرق تشغيل المحطات المرشحة والجوفية وكيفية صيانة الطلمبات وأعمال الكهرباء وكيفية تنفيذ والإشراف على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وكذلك تدريب طلاب كلية الزراعة بمعمل التربة لمعرفة كيفية إجراء التحليلات المعمليات للتربة كما يتم تدريب طلاب كلية الآداب قسم الاعلام على كيفية اعداد وتنفيذ برامج وخطط العلاقات العامة وتدريب طلاب الآداب قسم الجغرافية على كيفية القيام باعمال نظم المعلومات الجغرافية لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى ومن الجدير بالذكر ان مركز تدريب شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج مجهز بأحدث الاجهزة والتقنيات الحديثة لتدريب الطلاب عمليا ونظريا.