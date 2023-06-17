توريد 527 ألف طن لشون وصوامع الشرقية

أكدت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين، أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٤٩٢ طن و ٥١١ كيلو قمح ليصل اجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٥٢٧٠٥٨ طن و ٢١٨ كيلو قمح مشيرة إلى تمام جاهزية جميع المواقع التخزينية لإستقبال الأقماح المحلية.

ولفت وكيلة وزارة التموين إلى أنه يحظر شراء أية كميات من أقماح الديورم المحلية موسم حصاد ٢٠٢٣ إلا بنـاءً على طلب كتابى وموافقة وزير التموين والتجارة الداخلية على ذلك.

ناشد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المزارعين بالإلتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض، منعاً لحدوث فاقد، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.