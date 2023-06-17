محافظ الشرقية لسائقي موقف الأحرار: لن أسمح باستغلال المواطنين

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، انتظام سير حركة سيارات الأجرة بموقف الزقازيق العمومي بمنطقة الأحرار بمدينة الزقازيق، والتأكد من إلتزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة ،وخط السير الممنوح لهم.

التقى المحافظ بعدد من المواطنين المتواجدين بالموقف، واستفسر منهم عن مدى إلتزام السائقين بتعريفة الركوب ، موجها سائقي سيارات الأجرة الإلتزام بالتعريفة المحددة، وعدم تحميل الركاب أي أعباء إضافية، قائلاً لن أسمح باستغلال المواطنين.

ووجه المحافظ، مدير الإدارة العامة للمواقف بالتنسيق الدائم والمستمر مع رؤساء المراكز والمدن والمرور، بشن حملات مفاجئة على المواقف، والطرق، لمتابعة انتظام حركة سيارات الأجرة، وخطوط السير المحددة لها وعدد الركاب بكل سيارة، مؤكداً ضبط السيارات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالها.