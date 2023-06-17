إزالة حالتى تعدى بالبناء بدون ترخيص فى الحلفاية بحرى بنجع حمادي

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى ، برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، اليوم السبت، من تنفيذ حملات لازالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفيذ إزالة عدد اثنان حالة تعدي بالبناء بدون ترخيص على اراضى املاك الدولة، مخالفا للقانون بزمام الوحدة القروية للحلفاية بحرى وبتحديد بمنطقة السماينة بحضور محاسن الصاوى رئيس الوحدة القروية ، وباستخدام معدات الوحدة القروية وتمت الازاله واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى ، أن الازالات هى عدد اثنان مخالفة بالبناء على ارض املاك دولة على مساحة قيراطين بمنطقة السماينة و هم عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض والأسمنت وتمت إزالتها حتى سطح الأرض.

مشيراً أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.

يأتي ذلك في اطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.