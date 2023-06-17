الحرب الروسية الأوكرانية تدخل فصلًا جديدًا

طالب وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، السبت، مجمع الصناعات العسكرية بزيادة إنتاج الدبابات وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة لتحقيق أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا.

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو

وشدد شويغو على ضرورة الالتزام الصارم بالجدول الزمني لتنفيذ حجوزات وزارة الدفاع وتلبية احتياجات القوات الروسية، وذلك خلال تفقده مؤسسة الصناعات العسكرية والدفاعية في منطقة أومسك.

وأشاد شويغو بما اعتبره بتحسين القدرات الإنتاجية العسكرية وتحسين جودة السلاح الروسي.

وأولى وزير الدفاع الروسي اهتماماً خاصاً لتحسين أمن الأطقم والعربات المصفحة أثناء تحضيرها للشحن إلى منطقة العمليات الخاصة.

وفي ترسانة تخزين أسلحة الصواريخ والمدفعية، فحص شويغو تنظيم الصيانة الروتينية وإصلاح أسلحة الصواريخ والمدفعية قبل إرسالها إلى الوحدات المشاركة في عملية عسكرية خاصة، وكذلك خضوعه للتنسيق القتالي كجزء من التدريب القتالي من الوحدات المشكلة.

وأبلغ رئيس المديرية الرئيسية للقذائف والمدفعية في وزارة الدفاع الروسية الفريق نيكولاي بارشين وزير الدفاع أنه حتى الآن تم تجهيز أكثر من 4 آلاف منشأة مدفعية مختلفة وإرسالها إلى منطقة العمليات الخاصة في هذه القاعدة الاحتياطية، وفي المستقبل القريب من المخطط إرسال 700 قطعة إضافية من أسلحة المدفعية.

من جانبه، أفاد رئيس المديرية الرئيسية المدرعة في وزارة الدفاع الروسية اللواء ألكسندر شيستاكوف بأنه تم الانتهاء من جميع المركبات المدرعة مع مراعاة المتطلبات الأمنية، وقد تم بالفعل تحميل المعدات على منصات السكك الحديدية وهي جاهزة للإرسال إلى القوات.

وأشار شيستاكوف إلى أنه سيتم إرسال وحدات الحماية المعقدة للدروع عن طريق القيادة جنبًا إلى جنب مع الدبابات، ومع مراعاة أبعادها سيتم تثبيتها في المناطق التي تتركز فيها القوات.