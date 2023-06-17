أفريقيا تواجه مخاطر التغيرات المناخية

التغيرات المناخية.. نشر الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ (IPCC) تقرير عن توقعاته الأخير لأفريقيا بشأن حتمية حدوث ظواهر مناخية متغيرة، وهي أكثر خطورة على القارة السمراء، مثل الجفاف والفيضانات وموجات الحرارة، مما يؤدي إلى فشل المحاصيل وانعدام الأمن الغذائي.

كما يوضح التقرير أن "مع كل زيادة في الاحتباس الحراري، تصبح التغيرات الإقليمية في متوسط المناخ والظواهر المتطرفة أكثر انتشارًا وضوحًا".

عند بلوغ 1.5 درجة مئوية من الاحترار العالمي، "من المتوقع أن تتكثف أحداث هطول الأمطار والفيضانات وتصبح أكثر تواتراً في معظم المناطق في أفريقيا"، وفي حالة ارتفاع الاحترار العالمي إلى درجتين مئويتين أو أكثر، فإن هذا من شأنه أن يؤدي إلى تكثيف الأعاصير المدارية.

هل تتحمل أفريقيا وطأة تغيير المناخ؟

تواجه العديد من الدول الأفريقية أكثر من نوع واحد من المخاطر الناجمة عن تغير المناخ، حتى في بعض الأحيان في نفس العام - دُمرت مدغشقر بخمس عواصف وأعاصير مدارية، بالإضافة إلى الجفاف، في عام 2022.

كما تتحمل جيبوتي الواقعة في القرن الأفريقي وطأة العديد من المخاطر. وهي من بين أكثر الدول التي تعاني من ندرة المياه في العالم، حيث يبلغ متوسط هطول الأمطار السنوي 130 ملم فقط، فهي تفتقر إلى الأنهار الدائمة أو الجداول أو مصادر المياه العذب، وتعاني - مثل الدول الأخرى في المنطقة - من ظروف قاحلة بشكل متزايد وارتفاع مستويات سطح البحر بسبب تغير المناخ.

وقد أدى عدم توقع هطول الأمطار إلى تعرض جيبوتي أيضًا لظواهر السيول الشديدة المتطرفة التي تسببت في حدوث فيضانات وانزلاقات طينية.

كما تعاني البلاد من فيضانات المحيطات وتقدر جماعة الهلال الأحمر الجيبوتي أن حوالي 30.000 شخص يتضررون بشكل سلبي من الفيضانات كل عام.

كما يحذر التقرير أنه "بدون إجراءات التخفيف السريعة والعميقة والمستدامة والتكيف السريع، ستستمر الخسائر والأضرار في الزيادة، بما في ذلك الآثار السلبية المتوقعة في أفريقيا.

تمويل مخاطر الكوارث لمواجهة الصدمات المناخية:

فجوة تمويل المناخ في أفريقيا تعني أنه في حالة حدوث صدمة مناخية، تضطر الحكومات إلى إعادة تخصيص الميزانيات المقيدة بالفعل من المجالات الأساسية الأخرى، مثل: التعليم والرعاية الصحية - أو الاعتماد على المساعدات الإنسانية التقليدية، التي تعاني من نقص حاد في التمويل وغير متاحة على الفور. لذا هناك حاجة ماسة للحصول على دعم الدول المتقدمة ومنتجات تمويل مخاطر الكوارث المبتكرة.

لا يمكن التأكيد بما فيه الكفاية على قيمة الشراكات في هذا الصدد. مثل زيادة التعاون من خلال تجميع المهارات الفنية والموارد والأموال، وتحسين وتعبئة الوصول إلى التمويل مع تسهيل التخطيط للطوارئ قبل وقوع كارثة طبيعية.

ومن الأمثلة على الشراكة هو أول اتفاق حديث متعدد السنوات متعدد المخاطر في القارة الأفريقية، والذي يوسع تغطية التأمين ضد الكوارث إلى جيبوتي. إنها اتفاقية بين حكومة جيبوتي ومجموعة القدرة الإفريقية لاستيعاب المخاطر (ARC) وديكارت للتأمين والبنك الدولي، وتشكل جزءًا من مشروع تقليل المخاطر والإدماج وتعزيز قيمة الاقتصادات الرعوية (DRIVE) الذي يهدف إلى حماية الرعاة من تأثير تغير المناخ في القرن الأفريقي.

تتيح شروط الاتفاقية لجيبوتي الوصول إلى خمس سنوات من إدارة مخاطر الكوارث، وبناء القدرات والتغطية التأمينية ضد مخاطر الكوارث لأخطارها الرئيسية - الجفاف وهطول الأمطار الزائد. وستؤدي المخاطر إلى دفع مدفوعات سريعة، مما يوفر للحكومة التدفق النقدي لدفع استجابتها للطوارئ والوصول إلى المجتمعات الأكثر ضعفًا دون تأخير.

قدم البنك الدولي والصندوق متعدد المانحين التابع للمرفق العالمي لتمويل المخاطر 2 مليون دولار لضمان بوليصة التأمين، مما يؤكد دعمهما للأدوات المالية المبتكرة، مثل التأمين، لمساعدة الدول المعرضة للخطر على أن تصبح أكثر قدرة على التكيف مع تغير المناخ.

قامت ARC ببناء شبكة قوية من الشركاء على مر السنين لتطوير حلول مصممة خصيصًا لاحتياجات أصحاب المصلحة في الدول الأعضاء. وأحد هؤلاء الشركاء هو ديكارت أندرويتنغ، الذي عمل بشكل وثيق مع وكالة ARCفي القارة، بما في ذلك في مدغشقر العام الماضي حول إعصار باتسيراي الاستوائي.

يركز الاتفاق على مدينة جيبوتي، حيث يعيش 60 ٪ من سكان البلاد. بسبب هذه الكثافة السكانية وتضاريس المدينة وموقعها الساحلي، فإن السكان معرضون بشدة للأمطار الشديدة.

لا تعتبر الاتفاقية متعددة السنوات والمخاطر المتعددة رائدة في إفريقيا فحسب، بل إنها أيضًا المرة الأولى التي تغطي فيها الشركة هطول الأمطار الزائدة. كما قامت شركة ARCالمحدودة ببناء منتجين فريدين ومبتكران للمخاطر لجيبوتي في وقت قياسي يبلغ ستة أشهر، مما يشكل سابقة تأمل في تكرارها في جميع أنحاء إفريقيا لمساعدة الدول الأخرى في مكافحة الأخطار المتعددة التي يسببها تغير المناخ.